Die Promi-Geburtstage vom 25. Januar 2011: Charlene Wittstock

Paris/Monaco (dpa) - Die so wichtige Kleiderfrage ist geklärt: Der italienische Designer Giorgio Armani wird das Brautkleid von Charlene Wittstock entwerfen, die im Juli Fürst Albert von Monaco heiratet. In den letzten Jahren zeigte die Ex-Schwimmerin bereits öfter ihre Vorliebe für Armani-Kleider.

Charlene Wittstock, die heute ihren 33. Geburtstag feiert, ist so vornehm zurückhaltend wie Monacos 1982 gestorbene Fürstin Gracia Patricia. Auch sonst vergleichen die Monegassen die künftige Frau von Fürst Albert II. gern mit dessen Mutter, die einst Hollywood-Schauspielerin war. Die künftige Fürsten-Gemahlin wurde als Charlene Lynette Wittstock am 25. Januar 1978 in Simbabwe geboren. Sie ist blond, schlank und elegant. Sie besitzt die südafrikanische Staatsangehörigkeit, hat aber deutsche Wurzeln. Bevor sie erstmals an Alberts Seite auftrat, war sie als Schwimmerin bekannt.

Wittstocks Ur-Ur-Großvater war 1861 von Hamburg nach Südafrika ausgewandert. Der Nachname geht wahrscheinlich auf die gleichnamige Stadt im heutigen Brandenburg zurück - so genau weiß das aber auch die Familie nicht. Neben Schauspielerin und Model Charlize Theron kann Charlene Wittstock als die zweite weltberühmte Blondine aus Johannesburgs Vorort Benoni bezeichnet werden.

Zusammengebracht hat Albert und Charlene die gemeinsame Begeisterung für den Sport. Der heutige Fürst und damalige Prinz lernte die 20 Jahre jüngere Charlene vor knapp zehn Jahren bei Wettkämpfen kennen. Wittstock schwamm jahrelang in der Weltspitze mit. Erst im Jahr 2006 wurde die Liaison von Albert und Charlene offiziell. Zwei Jahre später beendete sie ihre Sportkarriere.

Die ehemalige Leistungssportlerin ist seit Jahren bei Festen der Fürstenfamilie dabei. Auf dem jährlichen Rosenball, dem wichtigsten gesellschaftlichen Ereignis des Zwergstaates oder dem international bekannten Zirkusfestival, war sie stets neben Albert oder seinen Schwestern Caroline und Stéphanie zu sehen. Mit ihrem schlichten und klassischen Stil eroberte sie die Herzen der Monegassen, die sich schon lange eine Hochzeit ihres Fürsten wünschen.

