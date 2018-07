Die Promi-Geburtstage vom 19. Mai 2011: Grace Jones

Berlin (dpa) - Ein Konzert mit Grace Jones, dem Enfant terrible der 80er Jahre in der Popmusik, ist immer ein Ereignis. Als sie nach rund zwei Jahrzehnten Ferien 2009 auf Comeback-Tour war, zeigte sie dem Publikum im Berliner Tempodrom ihre ganze Wandlungsfähigkeit.

Mit einer Art Badeanzug bekleidet trat sie auf die Bühne und präsentierte den rund 2500 Fans zunächst einmal ihr nacktes Hinterteil. Nach jedem Song verschwand sie hinter einem schwarzen Vorhang, um dann mit einem neuen Kopfschmuck über die Bühne zu tänzeln. Sie trug schwarze Hörner, eine futuristische Nonnenhaube, mit roten Lämpchen besetzte Riesenfedern, mal Irokesenschnitt, dann wieder eine wallende Mähne. „Das singende Raubtier“ hat sie „Der Tagesspiegel“ genannt.

Grace Jones, die heute ihren 63. Geburtstag feiert, kann es immer noch. Ihr 2008 erschienenes Comeback-Album „Hurricane“ wurde freudig begrüßt, auch wenn sich am Sound der auf Jamaika geborenen Amerikanerin wenig geändert hatte. Die Grundlage ist Reggae, gepaart mit düsteren Elektroklängen.

Mit Songs wie „Slave To The Rhythm“ oder „Pull Up To The Bumper“ war die Tochter eines Predigers die verruchte Disco-Queen der 80er Jahre geworden, die mit ihrem extravaganten Aussehen, ihrem schrägen Auftreten, ihrer Unterkühltheit und ihrem Spiel mit den Geschlechterrollen für Aufsehen sorgte. Eine Lady Gaga hat sich einiges bei Grace Jones für ihr eigenes Image abgeguckt.

Sie war immer schon eine Frau gewesen, die aufgefallen ist - auffallen wollte: „Ich war immer eine Rebellin. Ich mache nie das, was erwartet wird“, schreibt sie auf ihrer Website. Und dabei geht sie manchmal äußerst temperamentvoll zur Sache: Legendär ist ihre Attacke im Jahr 1981 auf den britischen Interviewer Russell Harty, dem sie ins Gesicht schlug, als dieser es tatsächlich gewagt hatte, ihr den Rücken zuzudrehen, um mit anderen Gästen zu sprechen.

Die legendäre New Yorker Disco „Studio 54“ war in den 70er Jahren ihre Schule und erste Bühne. Hier erschien Grace Jones, die sich im Dunstkreis von Andy Warhol bewegte, gerne mal ganz nackt - bis auch das langweilig wurde. Nach ersten Disco-Platten orientierte sich Grace Jones in den 80er Jahren schließlich an New Wave und Reggae - und hatte damit großen Erfolg. Die nackte Discotänzerin verwandelte sich Schritt für Schritt in eine Ikone.

Für gute Musik gibt es für Grace Jones überhaupt nur ein Kriterium: „Für mich ist wichtig, dass man dazu tanzen kann, selbst wenn es Opernmusik ist. Meine Musik kommt aus den Klubs, dort ist meine Basis“, sagte sie.

Die Musik ist aber nur eine Facette dieser schillernden Künstlerin, die sich eher als Multimedia-Artist mit hohem Anspruch sieht. Sie hat in Kinofilmen gespielt, in „Conan, der Barbar“ als Partnerin von Arnold Schwarzenegger, in dem Bond-Film „Im Angesicht des Todes“ war sie die grausame 007-Gegenspielerin. Ihre Videos wurden für Grammys nominiert, ihre Fernseh-Werbespots fanden Beachtung. „Alles kann Kunst sein“, meint Grace Jones, die auch ein gefragtes Model war.

Schließlich folgte eine Pause von 19 Jahren, die sie aber unbeschadet überstanden hat. Dann kam das Comeback. Jetzt ist Grace Jones wieder da.

