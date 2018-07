Die Promi-Geburtstage vom 18. Mai 2011: Jack Johnson

Berlin (dpa) - Hawaii und surfen - das war lange Zeit die Welt von Jack Johnson. Bereits als Vierjähriger nahm er es zum ersten Mal mit den Wellen auf und mauserte sich schnell zu einem Akrobaten auf dem Brett. Berühmt aber sollte der Wellenreiter als Filmemacher und Musiker werden.

Der gebürtige Hawaiianer Johnson ist ein lässiger Typ, dem es gelingt, sein eigenes Lebensgefühl in seine Songs zu packen. „Ich glaube, ich habe eine Nische gefunden, mit einem Sound, der die Menschen glücklich macht, egal wie alt sie sind, welcher Rasse oder welchem Geschlecht sie angehören“, erklärte er einmal die Wirkung seiner Gute-Laune-Musik.

Obwohl Johnson, der heute seinen 36. Geburtstag feiert, auch als Profi-Surfer eine gute Figur gemacht hätte, entschied er sich gegen diese Karriere. Ein schwerer Unfall mag seine Entscheidung damals mit beeinflusst zu haben. Stattdessen absolvierte er ein Studium an einer kalifornischen Filmschule.

Jackson, der als Teenager bereits in einigen Surffilmen vor der Kamera gestanden hatte, kehrte als Kameramann zurück auf seine Heimatinsel, um seine Sicht des Beach-Boy-Lebensgefühls auf Zelluloid zu bannen. Bei der Arbeit zum Soundtrack seines legendären Surf-Filmes „Thicker Than Water“ (1999) entdeckte der Hobby-Gitarrist quasi aus dem Nichts seine Qualitäten als Singer/Songwriter, die ihm bald von allen Seiten bestätigt wurden.

Der Wellenreiter und Musiker Garret Dutton (der sich auch G. Love nennt) veröffentlichte prompt den Johnson-Song „Rodeo Clowns“ auf seinem 1999er Album „Philadelphonic“ und brachte damit den Stein ins Rollen. Johnsons Telefon lief vor Anrufen von Plattenfirmen heiß und schließlich produzierte J.P. Plunier, der auch mit Ben Harper zusammen arbeitete, Johnsons Debüt „Brushfire Fairytales“ (2001).

Trotz des eigentlich wenig radiotauglichen Folk-Sounds spielten einige US-Sender den Newcomer, und nach und nach breiteten sich seine Melodien im ganzen Land aus. Drei Jahre später erreichte die Scheibe in Amerika Platinstatus. Mit „On and On“ folgte 2003 das zweite Album, das Johnson auch in Europa bekannt machte.

Als Label-Chef (Brushfire Records) gibt sich Jack Johnson ähnlich offen wie als Musiker, der Folk, HipHop und Blues ohne Rücksicht auf Genre-Grenzen zu einer eigenen Handschrift vermischt. Nicht die musikalischen Vorlieben einen die Brushfire-Künstler, sondern die gemeinsame Leidenschaft für das Surfen und das spezielle Lebensgefühl, das die Szene auszeichnet.

Dazu gehört auch, Verantwortung für die Natur zu übernehmen. Mit seiner Kokua Hawaii Foundation engagiert sich der Familienvater für Umweltschutz und Bildung, bringt seine Platten im Pappschuber auf den Markt und doziert vor Schulklassen über das Thema Recycling. Wasser aber bleibt Jack Johnsons Element: Sein aktuelles Album hat er folgerichtig „To The Sea“ (2010) genannt.

