Die Promi-Geburtstage vom 10. September 2011: Colin Firth

Berlin (dpa) - Als Mr. Darcy eroberte Colin Firth in der BBC-Serie „Stolz und Vorurteil“ (1995) die Herzen seines vornehmlich weiblichen Publikums, das ihm fortan treu ergeben sein sollte.

Dennoch fristete er ein Schauspieler-Dasein eher in der zweiten Reihe und musste sich mit romantisch-braven Rollen wie in der Beziehungskomödie „Bridget Jones“ oder in dem Kostümdrama „Shakespeare in Love“ zufriedengeben. In Filmen wie „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ (2003) deutete er als Jan Vermeer allerdings an, dass er doch zu Höherem berufen sein könnte.

Und dann, wenn viele andere Männer in ihre Midlife-Krise fallen, startete Colin Firth durch: 2009 brillierte er schon als homosexueller Selbstmordkandidat in Tom Fords elegant-melancholischem Regiedebüt „A Single Man“. Mit „The King's Speech“ (2010) triumphierte er dieses Jahr bei den Oscars als stotternder englischer König.

Firth liefert in dem Werk von Tom Hooper eine herausragende Leistung ab. Er spielt den schüchternen Vater der derzeitigen Queen Elizabeth, der eigentlich gar nicht auf den Thron sollte und wollte - dann aber doch König wurde, weil sein Bruder wegen der Liebe zu einer geschiedenen Amerikanerin abtrat.

Firth, der heute 51 Jahre alt wird, verkörpert den stammelnden Royal auf äußerst sehenswerte Weise: Wie er krampfhaft versucht, einzelne Wörter herauszupressen, die im Hals stecken bleiben und nur gurgelnd rauskommen - das ist große Schauspielkunst. Hinzu kommt, dass im Gesicht von Firth das Leiden und die innere Zerrissenheit eines Mannes sichtbar werden, der lange im Schatten seines Vaters und seines Bruders stand, und der sich selbst unterschätzte.

Parallelen zu seinem eigenen Leben scheint es zu geben. Er habe Angst vor Reden in der Öffentlichkeit, gestand der Brite, der seine Kindheit unter anderem in Nigeria verbrachte.

Außerdem unterschätzte sich der Sohn eines Geschichtsdozenten und einer Religionswissenschaftlerin offenbar selbst: „Ich war sehr nichtssagend - wie der durchschnittliche 25-Jährige eben. Ich sah immer zu diesen älteren Schauspielern auf und dachte: "So wäre ich auch gerne."“ Das hat sich erledigt - mit dem Oscar hat sich Firth endlich in die erste Liga katapultiert.

Die Auszeichnung hat das Leben des britischen Schauspielers eigener Aussage zufolge allerdings kaum beeinflusst. „Es hat sich nicht viel verändert“, sagte er kürzlich bei den Filmfestspielen Venedig, wo er die Romanverfilmung „Tinker, Tailor, Soldier, Spy“ (Dame, König, As, Spion) vorstellte. „Ich habe jetzt wieder einfach das Beste angenommen, was es gab.“ Und das sei dieser Film des Regisseurs Tomas Alfredson gewesen, die Verfilmung des Romans „Dame, König, As, Spion“ von John le Carré. „Ich glaube also nicht, dass sich irgendetwas geändert hätte.“

