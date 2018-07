Die Promi-Geburtstage vom 09. September 2011: Michael Bublé

Berlin (dpa) - Der kanadisch-italiensche Swing- und Pop-Sänger Michael Bublé („Crazy Love“) musste Durchhaltevermögen zeigen, bis sich endlich der große Erfolg für ihn einstellte. Doch seine Hartnäckigkeit hat sich gelohnt: Heute wird er 36, seine Alben haben sich in zweistelliger Millionenhöhe verkauft, und er hat einen festen Platz in der internationalen Musikszene.

Jahrelang war Bublé immer wieder durch die Gegend getingelt und bei Firmenveranstaltungen und privaten Feiern aufgetreten, bis er endlich zur rechten Zeit am rechten Ort war: Bei der Hochzeitsparty der Tochter des ehemaligen kanadischen Premierministers Brian Mulroney (72) beeindruckte er den Musikproduzenten David Foster (61), der unter anderen den Corrs auf die Sprünge geholfen hatte und an jenem Abend unter den Gästen war, mit seinem Gesangstalent. Das war im Jahr 2000. Drei Jahre später kam das gemeinsam erarbeitete, locker swingende Album „Michael Bublé“ (2003) auf den Markt.

Nach vielen Preisen und Auszeichnungen, drei weiteren, ebenfalls jazzig-poppigen Studioproduktionen und dem selbstgeschriebenen Single-Hit „Home“ hat der mehrfache Grammy-Gewinner diesen Sommer nun speziell eine Weihnachts-LP aufgenommen, die zum Jahresende international erscheinen soll.

Das Werk ist schlicht mit dem Titel „Christmas“ angekündigt, und der Künstler steht voll und ganz dahinter: „Ihr könnt das beste Album erwarten, das ich bis heute gemacht habe“, zitiert die Plattenfima Warner Music den Künstler, der überzeugt ist, damit sein bisher „authentischstes“ und „direktestes“ Werk abgeliefert zu haben. „Es ist wunderschön, romantisch. Es hat gemütliche, traditionelle Weihnachtssongs und modernere, zu denen du fröhlich um den Weihnachtsbaum laufen kannst“, verspricht er. Geholfen haben ihm bei der Platte nicht zuletzt seine Landsmännin Shania Twain (46) und die illustren Puppini Sisters.

Bublé selbst wird Weihnachten dieses Jahr erstmals mit Trauring am Finger feiern. Am 31. März 2011 hat er in Buenos Aires die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato (24) geheiratet, die in ihrem Heimatland schon als Teenager zum TV-Star geworden ist. Sechs Wochen später gab sich das Paar noch einmal in Kanada das Jawort.

Zuvor war Bublé mit der britischen Schauspielerin Emily Blunt (28; „Der Teufel trägt Prada“) liiert, die er nach einem Konzert kennengelernt hatte. Die Beziehung zerbrach aber im Sommer 2008. Blunt ging ihrerseits im Juli 2010 mit dem Filmschaffenden John Krasinski die Ehe ein.

