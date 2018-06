Die Promi-Geburtstage vom 09. Januar 2013: Jimmy Page

Berlin (dpa) - Der britische Musiker Jimmy Page hat sich „total high“ gefühlt, als er 2007 noch einmal mit seinen alten Led-Zeppelin-Kollegen in London auf der Bühne stand. Fast fünf Jahre dauerte es, bis das einmalige Konzert im Herbst 2012 als DVD/Blu Ray und Live-CD erschien. Auf Tour wird die Band dieses Jahr aber wohl nicht gehen.

„Ich sehe diese Shows einfach nicht“, sagte Jimmy Page laut „Rolling Stone“ bei der Pressekonferenz, auf der die Band den zweistündigen Mitschnitt des Londoner Konzerts vorstellte. Für ihn sei „Celebration Day“ auf jeden Fall „ein Testament dessen, was wir 2007 gemacht haben.“ Ob danach noch etwas zu erwarten ist, ließ der wandlungsfähige Gitarrist und Songschreiber offen.

Page setzte mit der Gründung von Led Zeppelin 1968 Maßstäbe für all jene Rockbands, die folgen sollten. Sein Solo bei der Ballade „Stairway to Heaven“ gilt vielen Experten als bestes Gitarren-Stück aller Zeiten. Generationen von Hobby-Gitarristen versuchten vergeblich, die Riffs in seiner Perfektion nachzuspielen. Und als Jimmy Page mit Led Zeppelin nach 27 Jahren Pause noch einmal auf die Bühne ging, wollten 20 Millionen Menschen Karten dafür haben. Heute feiert er seinen 69. Geburtstag. Noch kurz vor Gründung von Led Zeppelin kannte nur die Fachwelt den hageren Mann mit dem damals dunklen Wuschelkopf. Zwar war Page, der auch ein begabter Maler ist, Mitte der 60er Jahre einer der wichtigsten Studiomusiker in Großbritannien. Doch obwohl er etwa bei Produktionen von The Who mitspielte, wussten die Fans mit seinem Namen kaum etwas anzufangen. Das änderte sich 1966, als Page in die Band Yardbirds einstieg. Sie brach zwei Jahre später auseinander und Page gründete im Herbst 1968 Led Zeppelin in der Besetzung mit Robert Plant, John Paul Jones und John Bonham. Led Zeppelin sollte in den 70er Jahre die bedeutendste Rockband der Welt werden. Bis zum heutigen Tag verkaufte die Band weltweit mehr als 300 Millionen Platten, obwohl sich Led Zeppelin nach dem tödlichen Alkoholexzess ihres Schlagzeugers John Bonham bereits 1980 aufgelöst hatte. Auch Jimmy Page kannte den Drogenrausch nur zu gut. „Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber für mich gehörten Drogen die ganze Zeit dazu“, sagte er einmal. Erst kam Kokain, dann Heroin. Seinem zwischenzeitlich ausgemergelten Körper sah man die Sucht auf der Bühne an. Und wenn er seine fantastischen Soli spielte und dabei die doppelhalsige Gitarre wie eine schöne Frau anschmachtete, wirkte er oftmals wie im Delirium - und versetzte seine Fans gleichzeitig in einen Rausch. In den frühen 80er Jahren soll Page vom Heroin weggekommen sein. Und bei dem Reunion-Auftritt 2007 in der Londoner O2-Arena sah Page - inzwischen ergraut - auch deutlich gesünder aus als die andere Gitarren-Legende seiner Generation: Keith Richards (69) von den Rolling Stones. Im Vergleich zu den wilden und erfolgreichen Led-Zeppelin-Jahren war es nach 1980 ruhig um Jimmy Page geworden. Er startete einige Soloprojekte und trat nur noch gelegentlich zusammen mit Robert Plant auf. Seit Mitte der 90er Jahre engagiert sich Page für Straßenkinder in Brasilien. Dafür wurde er von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen (OBE). US-Präsident Barack Obama hat vor wenigen Wochen Jimmy Page und seine Led-Zeppelin-Weggefährten Robert Plant und John Paul Jones in Washington für ihr Lebenswerk mit den renommierten Kennedy-Preis ausgezeichnet. Obama sagte: „Die heute Abend Geehrten haben sich nicht einfach ihrer Kunst gewidmet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Leidenschaft hat jeden von ihnen von bescheidenen Anfängen zum Gipfel seines Berufes getragen.“ Niemand dürfte bezweifeln wollen, dass der Präsident recht hat.

