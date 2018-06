Die Promi-Geburtstage vom 08. September 2012: Thomas Kretschmann

Berlin (dpa) - Kein Wunder, dass Thomas Kretschmann oft Rollen mit Offiziersrang angeboten bekommt. Kaum einem anderen deutschen Schauspieler stehen die schneidigen Uniformjacken so gut wie dem ehemaligen Leistungsschwimmer. Dabei füllt nicht nur seine sportliche Statur, sondern auch jede Menge Talent die Militärkluft.

Derzeit steht Kretschmann, der heute 50 Jahre alt wird, in Russland für den Kriegsfilm „Stalingrad“ vor der Kamera. Bereits 1993 hatte er unter der Regie von Josef Vilsmaier in einem gleichnamigen Film mitgewirkt. Diesmal kam das Angebot von dem russischen Regisseur Fjodor Bondartschuk, der mit der 3D-Produktion die Zuschauer ganz nah an den Schützengraben heranholen wird.

Über zehn Mal ist Kretschmann bisher für eine Rolle in die Offiziersuniform geschlüpft, so auch in „U-571“ (2000), „Der Untergang“ (2004) und „Eichmann“ (2007). Einen seiner herausragenden Auftritte hatte der gebürtige Dessauer als Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld, der in Roman Polanskis „Der Pianist“ (2002) den jüdischen Klavierspieler Wlasyslaw Szpilmann (Adrien Brody) rettet.

Es liegt nahe, dass Drehbuchautor Chris McQuarrie die Hauptrolle von „Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat“ (2008) ursprünglich an Kretschmann vergeben wollte, doch Co-Produzent Tom Cruise übernahm den Part schließlich selbst. Der deutsche Mime musste sich mit der Rolle des Majors Otto Ernst Remer begnügen.

In den USA kommt Kretschmann, der seit 1996 in Los Angeles lebt und Weltstatus genießt, oft auch als Actionheld zum Einsatz. Als er im Remake des Kinoklassikers „King Kong“ (2005) Jagt auf den legendären Riesenaffen machte, traf er seinen Schauspielkollegen Adrian Brody wieder. Im Actionthriller „Next“ (2007) arbeitete der Top-Darsteller an der Seite von Nicolas Cage und Julianne Moore. Ebenso zählte er neben Angelina Jolie und Morgan Freeman zu der hochkarätigen Besetzung von „Wanted“ (2008), einer Adaption von Mark Millars gleichnamiger Comicreihe.

Vom Militär-Genre loszukommen, schaffte Kretschmann auch in Deutschland. Dort, wo er einst mit dem TV-Drama „Der Mitwisser“ (1991) sein Filmdebüt hatte und den Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsschauspieler abräumte, konnte Kretschmann das Publikum längst von seiner Vielseitigkeit überzeugen. 2008 spielte er die Titelrolle in der Neuverfilmung des Abenteuerklassikers „Der Seewolf“ und wirkte in der ARD-Produktion „Mogadischu“ mit. Eindringlich verkörperte er den Flugzeugkapitän Jürgen Schumann, der 1977 bei der Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ von palästinensischen Terroristen in Mogadischu getötet wurde.

Außerdem arbeitete Kretschmann, der in seiner Jugend zum DDR-Nationalkader der Schwimmer gehörte und sich 1982 nach Westberlin absetzte, mit Leander Haußmann zusammen. Der ebenfalls aus der DDR stammende Regisseur verpflichtete seinen früheren Landsmann für seine Kino-Komödie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ (2007).

Bei der diesjährigen Berlinale zeigte sich Kretschmann an der Seite von US-Model Brittany Rice (30). Als der Hollywood-Schauspieler sie im vergangenen Jahr als seine neue Freundin vorstellte, verriet er der Illustrierten „Bunte“: „Wir leben in Los Angeles und sie ist bereits voll in meine Familie integriert. Meine Kinder haben einen totalen Narren an ihr gefressen“. 2009 hatte sich Kretschmann nach zwölfjähriger Beziehung von seiner Lebensgefährtin Lena Rolin getrennt. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Nicolas, Stella und Sascha.

