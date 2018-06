Die Promi-Geburtstage vom 07. September 2012: Natalia Wörner

Berlin (dpa) - Als viel gefragte Schauspielerin führte Natalia Wörner lange ein rastloses Leben. Inzwischen hat sie nicht nur beruflich, sondern auch privat Landluft geschnuppert. Ihrem Sohn zuliebe gönnt sich Wörner, die heute 45 Jahre alt wird, gerade eine Pause vom Filmgeschäft.

Zurzeit ist die gebürtige Stuttgarterin in der schwäbischen Kinokomödie „Die Kirche bleibt im Dorf“ zu sehen. Sie und ihre beiden Kolleginnen Karoline Eichhorn und Julia Nachtmann spielen die Häberle-Schwestern aus dem fiktiven Oberrieslingen, das mit dem Nachbardorf Unterrieslingen im Clinch liegt und um den Verkauf der gemeinsamen Kirche streitet. Schon vor der Kinopremiere in Stuttgart verbreiteten Wörner und ihre zwei Filmschwestern jede Menge Spaß: Sie tuckerten auf einem Traktor zum roten Teppich.

Für ihre Rolle lernte die deutsche Leinwandgröße sogar, das schwere Gefährt zu steuern. Von den Fahrkünsten profitiert sie nun auch privat. Nach der Trennung von Robert Seeliger (45) kaufte sie sich einen Bauernhof in Brandenburg, wo sie Gemüse und Äpfel anbaut und mit ihrem Sohn Jacob-Lee (6) die Wochenenden verbringt. Gemeinsam würden sie dann mit dem Traktor über die Felder fahren, schilderte die Hobby-Landwirtin der Zeitschrift „Bunte“.

Sie selbst wuchs als Scheidungskind in einem reinen Frauenhaushalt auf - mit Urgroßmutter, Großmutter und Mutter. Viermal wechselte sie die Schule und jobbte dann als Model, um sich das Geld für die berühmte Lee Strasberg-Schauspielschule zu verdienen, die sie aber nach anderthalb Jahren wieder verließ.

Nach Auftritten in New York bekam Wörner 1991 in Deutschland ihre erste große TV-Rolle in „Thea & Nat“. Ihre Kinoanfänge in „Frauen sind was Wunderbares“ und „Die Sieger“ folgten zwei Jahre später. 1994 erschien Wörner neben Kino-Schwergewicht Gérard Depardieu in dem französischen Film „Die Maschine“. Für ihre Leistungen in der TV-Komödie „Frauen lügen besser“ und in dem „Bella Block“-Krimi „Blinde Liebe“ erhielt die vielseitige Schauspielerin im Jahr 2000 den Deutschen Fernsehpreis.

Fortan wirkte die schöne Schwäbin in großen und häufig im Ausland gedrehten TV-Produktionen mit. Als sie bei der mehrteiligen Verfilmung des Bestsellers „Säulen der Erde“ (2010) zwischen internationalen Stars wie Donald Sutherland auf der Besetzungsliste stand, schwärmte Erfolgsautor Ken Follett auf „Stern.de“: „Natalie Wörner ist die attraktivste Frau, die ich je getroffen habe.“ Auch für ihre Rolle in dem Rosamunde-Pilcher-Zweiteiler „Die andere Frau“, der in diesem Frühjahr im südenglischen Bath gefilmt wurde, musste die begehrte Mimin ihre Koffer packen. Im August machte sie sich dann nach Kenia auf, um dort als Botschafterin der Kindernothilfe ein Schutzprogramm für Straßenkinder zu unterstützten.

Die Dreharbeiten zur ZDF-Krimi-Reihe „Unter anderen Umständen“ führen Wörner, die in Berlin lebt, regelmäßig in das beschauliche Schleswig-Holstein, wo sie als Kommissarin Jana Winter mit der noch nicht ausgestrahlten Folge „Der Mörder unter uns“ bereits ihren achten Fall gelöst hat.

Nun will die TV-Ermittlerin wegen der Einschulung ihres Sohnes sechs Monate zuhause bleiben. „Ich möchte für Jacob da sein, bis er sich an die neue Situation gewöhnt hat“, sagte Wörner der „Stuttgarter Zeitung“.

NAMEBERUFALTERGEBURTSDATUMGEBURTSORTGEBURTSLANDWOOD, Evan Rachelamerikanische Schauspielerin2507.09.1987RaleighUSAHERZSPRUNG, Hannahdeutsche Schauspielerin3107.09.1981MünchenDeutschlandPILAWA, Jörgdeutscher Fernsehmoderator4707.09.1965HamburgDeutschland