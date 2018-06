Die Promi-Geburtstage vom 07. Mai 2013: Marie Bäumer

Hamburg (dpa) - Marie Bäumer gehört zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Gerade erst war sie als legendäre Hotelchefin Hedda Adlon in dem quotenstarken ZDF-Dreiteiler „Das Adlon. Eine Familiensaga“ zu sehen.

Ganz auf ihr Können aber verlässt sie sich nicht. Auf Reisen hat sie immer ihre Glücksbringer im Gepäck. „Ich bin ein unglaublicher Elefanten- und Wal-Fan. Das sind ja sozusagen die beiden Dinosaurier von Land und Wasser und Tiere, mit denen ich mich am meisten beschäftige“, sagte die Schauspielerin, die mit den beiden Tieren eine gewisse Magie verbindet. Heute feiert sie ihren 44. Geburtstag.

Bäumer wurde als Tochter eines Architekten und einer Ergotherapeutin in Düsseldorf geboren, wuchs aber in Hamburg auf. Anfang der 90er Jahre ging Bäumer nach Verschio bei Locarno, um an der Scuola Teatro Dimitri das Fach Bewegungstheater zu erlernen. Nach einer Zwischenstation im Studio 033 in Hamburg absolvierte sie 1996 die Hamburger Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Schon während der Ausbildung begann ihre Karriere als junge Theater- und Filmschauspielerin. 1993 spielte sie nicht nur am Thalia Theater in Horváths „Glaube, Liebe, Hoffnung“, sondern meisterte in der Tatortfolge „Um Haus und Hof“ auch ihren ersten TV-Auftritt. Zwei Jahre später stellte sich Bäumer mit Detlev Bucks Parade-Komödie „Männerpension“ dem deutschen Kinopublikum vor und erntete großen Applaus. Der nächste Kinofilm „Sieben Monde“ (1996), in dem die bezaubernde Darstellerin neben Jan Josef Liefers als Werwolfgefährtin auftauchte, war weniger rühmlich.

Als sie sich 2001 wieder an eine Kinorolle wagte, trug sie zu einem der größten Erfolge des deutschen Films bei. Michael „Bully“ Herbig hatte Marie Bäumer als Saloon-Entertainerin Uschi für seine Winnetou-Persiflage „Der Schuh des Manitu“ engagiert und baute auf ihr komödiantisches Können.

Aber auch ernste Stoffe liegen der wandlungsfähigen Schuspielerin. Für ihre Darstellung in dem Beziehungsdrama „Der alte Affe Angst“ (2002) erhielt Marie Bäumer den Bayerischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin. Der Oscar-Röhler-Film handelt von einem selbstsüchtigen Regisseur und seiner Frau, die ein problembelastetes Sexualleben führen.

Statt sich in beliebigen TV-Produktionen dekorativ in Szene setzen zu lassen, sucht sie nach künstlerischen Herausforderungen. So arbeitete sie für den Historienmehrteiler „Napoléon“ mit Stars wie Isabella Rossellini, Gérard Depardieu und John Malkovich zusammen und wirkte neben August Diehl in dem Oscar prämierten KZ-Drama „Die Fälscher“ (2007) mit.

Auch das Theater hat Marie Bäumer nicht vergessen: 2008 begeisterte sie als Buhlschaft das Publikum beim Salzburger „Jedermann“. 2011 wurde schließlich ihr erstes eigenes Theaterstück in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt.

In „Abschied“ geht es um schmerzvolle Einsamkeit, Liebe, Leben und Tod. „Die Geschichte war einfach da und dann hab' ich geschrieben und geschrieben“, sagt die Schauspielerin über ihr erstes Theaterstück, bei dem sie auch gleich noch die Regie übernommen hat. Für die ungewöhnliche Szenencollage gab es bei der Uraufführung in Hamburg ordentlichen Applaus.

NAMEBERUFALTERGEBURTSDATUMGEBURTSORTGEBURTSLANDBOBYLEVA, Nadjadeutsche Schauspielerin3007.05.1983MoskauRusslandPRELLE, Utadeutsche Schauspielerin5007.05.1963HannoverDeutschlandHUNGER-BÜHLER, RobertSchweizer Schauspieler und Regisseur6007.05.1953HefenhofenSchweiz