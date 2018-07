Die Piloten der Formel 1: Luca Badoer

Team: Scuderia Ferrari Startnummer: 4 Land: Italien Geburtsdatum: 25. Januar 1971 Geburtsort: Montebelluna (Italien) Wohnort: Monte Carlo (Monaco) Größe: 1,70 m Gewicht: 58 kg Familie: ledig F1-Debüt: Südafrika 1993 Größter Erfolg: 7. Platz GP von San Marino 1993 Bisherige Teams: Lola (1993), Minardi (1994 als Testfahrer, 1995, 1999), Forti (1996), Ferrari (seit 1997 als Testfahrer) Homepage: www.lucabadoer.com

Der Italiener Luca Badoer ersetzt den nach nach seinem Horror-Crash in Budapest verletzten Stammpiloten Felipe Massa bei Ferrari. Der Testfahrer übernimmt das Steuer des F60 ab dem Großen Preis von Europa in Valencia und wird aller Voraussicht nach die restlichen sieben Saisonrennen bestreiten. Mit seinen 38 Jahren ist Badoer der älteste Fahrer im Feld und lediglich zweite Wahl. Eigentlich wollte Michael Schumacher das Cockpit seines Freundes Massa übernehmen, doch seine Gesundheit ließ ein Comeback des Rekordweltmeisters nicht zu.

Der frühere Formel-3000-Sieger und italienische Kartmeister Badoer begann seine Formel-1-Laufbahn 1993 beim Team Lola-Ferrari. In insgesamt 49 Grand-Prix-Rennen für Lola-Ferrari, Minardi und Forti Ford fuhr Badoer der Konkurrenz meist hoffnungslos hinterher, was vor allem den vergleichsweise langsamen Autos zuzuschreiben war. Der Italiener ist der Formel-1-Pilot mit den meisten Grand-Prix-Teilnahmen ohne eine Platzierung in den Punkte-Rängen. Seine beste Platzierung erreichte er in seiner Premierensaison mit Rang sieben in San Marino. Jedoch gab es damals nur für die ersten sechs Fahrer Punkte. Sein letztes Rennen bestritt Badoer am 31. Oktober 1999 beim Saisonfinale in Japan.

Bereits ein Jahr zuvor hatte die Scuderia Ferrari Badoer als Testfahrer engagiert. Mit der Wiedereinführung von profillosen Reifen für die aktuelle WM-Saison, stieg die Bedeutung erfahrener Testpiloten, da diese die Slicks noch aus alten Zeiten kannten. So hatte sich Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali vor der Saison entscheidende Entwicklungs-Vorteile durch Badoer und Berater Schumacher erhofft.

(Stand: August 2009)