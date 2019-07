Die Pfänderbahn ist für mehrere Tage außer Betrieb

Die Pfänderbahn in Bregenz ist wegen unerwarteter Service- und Reparaturarbeiten in der Talstation seit Dienstag für mehrere Tage gesperrt. Bis voraussichtlich Samstag, 6. Juli, ist die Bahn außer Betrieb.

Im Rahmen einer Routinekontrolle hätten die Pfänderbahn-Techniker entschieden, Teile eines Hydraulikzylinders auszutauschen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies bringe eine eine mehrtägige Einstellung des Bahnbetriebes mit sich. „Unser Team und die Techniker von der Firma Doppelmayr sind im Einsatz. Wir bemühen uns, den Betrieb am Wochenende wieder aufnehmen zu können“, wird Pfänderbahn-Vorstand Thomas Kinz in der Mitteilung zitiert.