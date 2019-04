Die Ostalb kämpft nach 35 Jahren wieder gegen Atomraketen

Die angesagte Band heißt Geier Sturzflug. Ihr Raketensong läuft im Radio rauf und runter: „Besuchen Sie Europa (solange es noch steht)“. Sponti-Sprüche machen die Runde: „Petting statt Pershing!“ Doch vielen Menschen ist angesichts der atomaren Aufrüstung in Ost und West 1983 nicht zum Lachen zumute. Die Gefahr eines nuklearen Infernos auf deutschem Boden erscheint ihnen so groß und real wie nie zuvor. Hunderttausende gehen auf die Straße. Und eine baden-württembergische Kleinstadt wird weltbekannt: Mutlangen.

Atomraketen gab es auch in Heilbronn und im bayerischen Neu-Ulm, aber bei Mutlangen denken heute noch viele an die Friedensbewegung. Peter Seyfried

„Atomraketen gab es auch in Heilbronn und im bayerischen Neu-Ulm, aber bei Mutlangen denken heute noch viele an die Friedensbewegung“, sagt Peter Seyfried. Der CDU-Mann war Mutlangens Bürgermeister, als junge Leute aus vielen Teilen Westdeutschlands in dem 6000-Seelen-Ort ein Friedenscamp aufmachten.

Damals holte er die Polizei, wenn „die Langhaarigen“ mal wieder die Straße zum US-Raketendepot auf der Mutlanger Heide blockierten. Doch schon lange engagiert sich Seyfried bei den Mayors for Peace (Bürgermeister für Frieden). Viele Stadtoberhäupter hat er für die Friedensbewegung gewonnen. „Uns vereint die Sorge, dass es nach der Kündigung des INF-Vertrages durch die USA und Russland ein neues nukleares Wettrüsten gibt“, sagt der 68-jährige Ex-Bürgermeister.

Wie würden die Menschen heute reagieren?

Doch wie würden die Menschen in Baden-Württemberg und Bayern heute reagieren, wenn dort wie 1983 Atomraketen stationiert werden sollen? „Damals sprang kein Funke auf die Einwohner über“, erinnert sich Seyfried. „Die auswärtigen Demonstranten sprühten schon mal Friedenstauben aufs Garagentor, aber das mochte der Schwabe gar nicht.“ Heute wäre alles anders, meint Seyfried. „Die Menschen sind aufgeklärter, die würden keine Stationierung mehr zulassen.“

Ziviler Ungehorsam, gewaltfreier Widerstand waren Alltag

Ziviler Ungehorsam, gewaltfreier Widerstand - Schlagworte, die in Mutlangen Realität wurden. „Das ist nicht vergessen“, sagt der Sozialarbeiter Wolfgang Schlupp-Hauck. Als junger Mann gehörte der heute 61-jährige Vorsitzende der Mutlanger Friedenswerkstatt zu den Organisatoren der Anti-Raketen-Proteste. „Die Friedensbewegung ist immer noch da und sie ist aktiv.“

Mit Sitzblockaden versuchten die Demonstranten damals das Raketendepot der US Army auf der Mutlanger Heide lahmzulegen. Polizisten trugen sie immer von der Straße weg. „Es hagelte Anzeigen und Gerichtsverfahren“, sagt Schlupp-Hauck. „Rund 3000 Menschen wurden allein hier festgenommen. Viele wurden zu Geldstrafen verurteilt, rund 200 kamen sogar ins Gefängnis.“

Ein Signal von der Ostalb in die Welt

Heute organisiert der „Bürgerschreck“ von einst Friedensaktionen gemeinsam mit Kommunalpolitikern wie dem Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel (CDU). Von den 42 Kommunen der Ostalb müsse ein Signal in die Welt gehen, sagte Pavel kürzlich bei einem Treffen in Aalen: „Wir wollen keine neuen Atomwaffen in Europa.“ Mit Bürgermeistern der Region und Vertretern der Friedenswerkstatt ruft der Landrat dazu auf, Postkarten an die Botschafter der USA und Russlands in Berlin zu schicken. Aufschrift: „No, Nein, Njet - Abrüstung schafft Sicherheit - INF-Vertrag erhalten!“

Böll und Grass, Hildebrandt und Schönherr

1983 hatte zu den Höhepunkten der Mutlanger Proteste die Teilnahme bekannter Künstler an den Sitzblockaden gehört - unter ihnen die Schriftsteller Heinrich Böll und Günter Grass, der Kabarettist Dieter Hildebrandt und Schauspieler wie Barbara Rütting und Dietmar Schönherr. Die Bilder mit ihnen gingen um die Welt.

Vorausgegangen war - vor nunmehr fast 40 Jahren - am 12. Dezember 1979 der Beschluss der Nato, in Europa nukleare Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper zu stationieren, falls die Sowjetunion ihr Arsenal an SS-20-Raketen nicht verringert. Der Kreml gab bei Verhandlungen in Genf nicht nach. Die Stationierung von 108 Pershing-II-Rakten in der Bundesrepublik rückte immer näher.

Protestkette von Stuttgart über die Alb bis Neu-Ulm

Am 22. Oktober 1983 reichten sich Zehntausende die Hand zu einer Kette des Protests auf 108 Kilometer Länge von Stuttgart über die Schwäbische Alb bis nach Neu-Ulm. Einen Monat danach, am 22. November, billigte der Bundestag die Stationierung der Pershing II auf deutschem Boden.

Nach der Unterzeichnung des INF-Vertrags 1987 durch US-Präsident Ronald Reagan und den sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow wurden die Waffensysteme zurückgezogen - darunter ab 1990 auch die 36 Pershing II aus Mutlangen.

Im Jahr der Unterzeichnung des INF-Vertrags kam Stephanie Eßwein zur Welt. „In meinem Leben habe ich nur ein atomwaffenfreies Mutlangen erlebt“, sagt Eßwein (parteilos), die seit 2016 Bürgermeisterin der Albgemeinde ist. Wo einst die Pershings lagerten, ist ein schmuckes Wohnviertel mit Einfamilienhäusern entstanden. Seyfrieds Nachfolgerin will erklärtermaßen, dass die Kinder, die dort aufwachsen, niemals eine atomare Gefahr erleben. „Deshalb dürfen meine Generation und die nachfolgenden nie vergessen, was hier einst geschah."