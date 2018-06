Die Optimierung der Hornhautkorrektur

Der Unterschied zur Lasik-Methode

Bei der etablierten Lasik-Methode wird zunächst eine Art Fenster geschaffen, indem ein Laser eine Scheibe der Hornhaut in der Dicke eines Haares so weit einschneidet, bis sie wie eine Buchseite – genannt Flap – aufgeklappt werden kann. Dann verändert der Laser durch gezieltes Abtragen von Hornhaut die Brechkraft des Auges, wodurch die Sehstärke korrigiert wird. Das funktioniert in Bereichen von -8 bis +2 Dioptrien sehr gut. Danach wird der Flap wieder zugeklappt und das Auge verheilt. Bei der Altersfehlsichtigkeit ist die Lasik deshalb nicht ohne weiteres geeignet, weil für ein stabiles Ergebnis im Sehen des Nahbereichs Substanz nicht abgetragen, sondern draufgelegt werden muss, ohne die Sehfähigkeit in der Weite einzuschränken. Die Transplantation hauchfeiner Scheiben – ein Fünftel eines Haares – von Spenderhornhäuten verspricht genau diesen Effekt. Falls sich das Auge weiterhin mit fortschreitendem Alter verändern sollte, kann diese Scheibe entfernt und durch eine mit angepasster Brechkraft ersetzt

werden.