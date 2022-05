Die Not des Nächsten sehen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jugendliche, die in verschiedenen neuapostolischen Kirchengemeinden aktiv sind, überlegten, wie sie angesichts des Krieges in der Ukraine helfen könnten: „Wir wollen nicht gleichgültig sein“, so äußerten sich die Jugendlichen aus Bad Waldsee und Ravensburg. Eine Kuchenverkaufsaktion wurde organisiert, bei der sich alle Gemeindemitglieder im Kirchenbezirk, die Jugendlichen selbst und natürlich dann die Konsumenten beteiligen konnten. Auf dem Samstagsmarkt in Weingarten fand man Platz zur Umsetzung der Idee. Begeistert war man über die Reaktion der vielen Besucher, die gerne Kuchen kauften, zusätzlich Geld spendeten und ihre Wertschätzung ausdrückten.

Der Erlös dieser Aktion in Weingarten brachte 1100 Euro ein und geht an die Ukraine Hilfe der Stadt Weingarten.