Nicht zum ersten Mal haben unbekannte Täter eine Radarfalle in Weingarten beschädigt. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, wurde der Blitzerkasten in der Niederbieger Straße vermutlich am vergangenen Wochenende mit einem spitzen Gegenstand angegangen und die Scheibe mit einer nicht identifizierbaren Flüssigkeit beschmiert. Dabei wurde das Gehäuse leicht eingedellt. Die Technik, also das eigentliche Radargerät, blieb aber unversehrt. Auch die Scheibe konnte ohne größere Probleme gereinigt werden.