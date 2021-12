Die neue Nummer Eins im Altdorfer Wald: Simon Mades ist neuer Revierleiter im Forstrevier Mochenwangen

Simon Mades ist nun seit einem halben Jahr zuständiger Revierleiter im Forstrevier Mochenwangen im Forstbezirk Altdorfer Wald und zieht eine erste Bilanz.

Für ihn persönlich war es die richtige Entscheidung, die er zusammen mit seiner Familie getroffen hat. So habe es ihn schon seit längerem ins schöne Oberland gezogen, äußert er in einer Pressemitteilung des Forstbezirks Altdorfer Wald: „Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, in meinem neuen Revier wirken und gestalten zu dürfen.“ Nachdem sein Vorgänger, Stephan Grösch, in das Revier Erbisreute wechselte (die SZ berichtete), bot sich für Simon Mades die Chance, sich von seiner vorigen Wirkungsstätte im Forstbezirk Nordschwarzwald in den Altdorfer Wald zu bewerben. „Jetzt bin ich die Nummer Eins im Altdorfer Wald“ witzelt Mades. Doch das liegt nur daran, dass das Revier Mochenwangen mit seinen 1600 Hektar das nördlichste der zehn Reviere im Forstbezirk Altdorfer Wald ist und daher die Reviernummer Eins trägt.

Simon Mades habe aufgrund seiner Berufserfahrung in seinem neuen Revier schnell Fuß gefasst, heißt es in der Mitteilung. Der 34-jährige gebürtige Westerwälder begann seinen forstlichen Berufsweg mit einer Ausbildung zum Forstwirt. Nach dem anschließenden Forststudium an der Hochschule Rottenburg folgte die Traineezeit im Forstamt Enzkreis, unter anderem mit Schwerpunkten im Holzverkauf, in der Waldpädagogik und im Gemeindewald, sowie zuletzt der Revierleitung im Forstbezirk Nordschwarzwald. Nach eigenen Aussagen hat er sein berufliches Ziel nun erreicht. „Das Revier Mochenwangen ist aufgrund seiner Alters- und Baumartenvielfalt, der Topografie und der zahlreichen naturschutzfachlich interessanten Flächen sehr abwechslungsreich und herausfordernd. Nicht zuletzt bin ich verantwortlich für die gesamte Regiejagd im Revier“, schwärmt der passionierte Jäger und Jagdhundeführer.

Ein Highlight sei der zentrale Holznasslagerplatz im Schussental, den Mades zusammen mit seinen Forstwirten betreut. Die umweltverträgliche Nasskonservierung von Stammholz hat zum Ziel, die Entwertung der Hölzer durch holzzerstörende Pilze sowie durch rinden- oder holzbrütende Insekten und deren Massenvermehrung vorzubeugen. Angesichts des Klimawandels haben Holznasslagerplätze in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen. So fallen bei Kalamitäten durch Sturm und Käfer in kürzester Zeit große Mengen an Holz an. Den Holzkäufern ist es dann nicht möglich, dieses Holz rechtzeitig aus dem Wald abzufahren. Der Nasslagerplatz Mochenwangen wird bereits seit fast 40 Jahren betrieben. Er bietet Kapazität für rund 20 000 Kubikmeter Holz. Das entspricht rund 650 LKW-Ladungen oder etwa 300 Einfamilienhäusern aus Holz.