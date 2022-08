Die neue Heimat von oben sehen: Hutkönigin Sabine Berner erfüllt sich einen lang gehegten Traum

Sabine Berner ist im Mai in Lindenberg zur Deutschen Hutkönigin gekürt worden und hat sich vor kurzem einen großen Traum erfüllt: einen Flug mit dem Zeppelin. Berner ist erst vor wenigen Monaten an den See gezogen. Eine gute Gelegenheit, die neue Heimat von oben noch besser kennenzulernen.

„Der Zeppelin fliegt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 65 Kilometer pro Stunde in etwa 300 Metern Höhe. Das ist sanft und ruhig und vor allem auch recht niedrig. Ich konnte alles ganz genau sehen und in Ruhe betrachten: die Seebühne in Bregenz, die Lindauer Insel – und vieles mehr.“ Sabine Berner ist begeistert von ihrem ersten Zeppelinflug – der großen Bodenseerunde – die sie sich selbst geschenkt hat. „Ich bin ein richtiges Fliegerherz. Als Jugendliche habe ich Segelflug betrieben. Ich liebe alles, was fliegt“, verrät sie.

Der Bodensee als Freund

Es sei ein langjähriger Traum gewesen, den sie mit ihrem Mann zusammen geträumt habe, seit sie mitbekamen, dass am Bodensee wieder Passagierflüge mit dem Zeppelin möglich sind. Das Leben hatte es jedoch anders geplant mit ihr. Seit drei Jahren ist Sabine Berner verwitwet und vor ein paar Monaten ist sie aus Niedersachsen nach Lindau gezogen.

Seit Mai ist sie Deutsche Hutkönigin – sie wurde beim Huttag in Lindenberg für zwei Jahre in dieses Ehrenamt gewählt. Ihren Flug hat sie aber als Privatperson unternommen und nicht in ihrer Eigenschaft als Hutkönigin. „Der Bodensee ist nun meine Heimat – ich mag ihn sehr. Sein lateinischer Name ist Lacus Bodamicus – Amicus heißt Freund. Als ich das gesehen habe, wusste ich: ‚Biene, die Entscheidung hierherzuziehen, ist richtig. Der Bodensee ist Dein Freund.‘“ Diesen Freund hat sie nun von oben erlebt und betrachtet. „Das hat mein neues Heimatgefühl abgerundet.“

Es ist die reine Freude

Nach der Landung wird ihr eine Flug-Urkunde und das Bordbuch überreicht, das ausschließlich Zeppelin-Passagiere bekommen. „Es ist die reine Freude“, versucht sie ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. „Ich bin sehr glücklich, mit einem so großartigen Medium geflogen zu sein, es war wirklich ein toller Flug. Wir haben viel gesehen, und ich bin mir sicher, die anderen Passagiere waren ebenso glücklich“, erzählt sie fröhlich.

Eine Flugbegleiterin hatte sie an Bord begrüßt und die „nette kleine Gruppe“ auf dem Flug betreut, sie eingewiesen und mit Wasser versorgt, Sehenswürdigkeiten, den Start und den Landemodus (zwei rein, zwei raus, damit der Zeppelin austariert bleibt), erklärt. Der Start habe sich gut angefühlt: „Der Zeppelin steigt mehr oder weniger gerade hoch. Bei der Landung geht er relativ steil runter. Das war sehr interessant – und die folgende Punktlandung wirklich bemerkenswert.“

Die Aussicht war grandios

Was sie besonders schön fand: Jeder Fluggast sitzt einzeln und hat einen Fensterplatz. Durch die Panoramafenster könne man eine perfekte Aussicht genießen und sobald der Zeppelin eine gewisse Höhe erreicht, dürfe man sich abschnallen, herumlaufen und Fotos machen.

„Es war beispielsweise faszinierend, wie uns der Schatten des Zeppelins auf dem Wasser oder über Wiesen gefolgt ist“, schwärmt sie.

Einen Tag vor dem Flug steigt die Spannung

„Ich habe telefonisch gebucht, nachdem ich zu Beginn des Jahres in der Zeitung gelesen habe, dass der Flugbetrieb im Frühling wieder startet. Einen Tag vor ihrem Termin sollte ich in der Zeppelin-Reederei anrufen. Ich bekam die Auskunft, dass mein Flug voraussichtlich wie geplant stattfinden würde. Am Flugtag stiegen meine Spannung und Vorfreude. Zwei Stunden vor Start war ich am Zeppelin Hangar und schaute mich noch gemütlich um. Ich habe festgestellt, dass man auch einfach so hierherkommen, im Lokal gemütlich auf der Terrasse sitzen, und den Zeppelinen beim Starten und Landen zusehen kann. Es sind sogar extra Luken im Zaun, durch die die Besucher die Attraktion Zeppelin fotografieren können.“