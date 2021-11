Die nächsten Seminare können kommen - am Mittwoch Anmeldeschluss für den Seminarsamstag

Einstimmig hat der Kultur- und Sozialausschuss - wie bereits in den vergangenen 14 Jahren - die finanzielle Förderung der Kinderuniversität Friedrichshafen befürwortet. „Sie dürfen sich freuen“, wandte sich Bürgermeister Andreas Köster an die Vertreter des Vereins der Kinderuniversität, die sich dank dieser Anerkennung ihres Engagements nun mit Elan an die Planung der kommenden eineinhalb Jahre machen.

Weiter geht's im Programm der Kinderuni mit Seminaren am Samstag, 20. November, erneut am Standort Seemoser Horn der Zeppelin Universität – natürlich mit strikten Hygieneauflagen. Von 10 bis 11.30 Uhr wird eine bunte Themenmischung geboten.

Die Fünf- bis Sechsjährigen werden sich mit dem Mittelpunkt des Körpers befassen: Dem Organ Herz. Wo genau liegt es eigentlich, wie groß ist das menschliche Herz im Vergleich zu dem einer Mücke oder eines Elefanten? Sieht ein Herz wirklich so aus wie ein Herz oder vielleicht doch ganz anders? Was mag unser Herz und was bekommt ihm schlecht? Die fleißige Pumpe wird rundum beleuchtet und erforscht.

Auf die Spuren bedrohter Tierarten machen sich die Sieben- bis Neunjährigen gemeinsam mit einem Tierschützer. Verwaiste Elefentanbabys in Kenia, gefährdete Schildkröten in Costa Rica und Delfine in Peru: Wenn er ihre Hilferufe hört, macht er sich auf den Weg. Dabei ist ihm kein Weg zu weit. Die Teilnehmer erwartet ein spannender Streifzug durch das Leben eines Tierretters.

Die Acht- bis Neunjährigen schauen sich den Menschen anatomisch und in Zahlen an. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass der Körper eines Erwachsenen etwa zwei Quadratmeter Haut mit sich trägt. Doch wer weiß schon, dass der Dünndarm eines Menschen ausgebreitet die Größe eines Tennisplatzes hat? Und wie viel Gigabyte Speicherplatz hat eigentlich das menschliche Gehirn? Wie viele Kilometer Blutgefäße verlaufen unter der Haut? Viele spannende Zahlen und Fakten rund um den menschlichen Körper sollen in diesem Seminar vermittelt werden.

Die Junior-Uni wird sich derweil die Chemie im Schulranzen anschauen und möglichst viele Fragen dazu erforschen und beantworten. Zum Beispiel: Warum klebt Sekundenkleber schneller und fester als Alleskleber und wieso klebt Klebstoff überhaupt? Warum dampft Essen, wenn es heiß ist? Können verschluckte Kaugummis den Magen zusammenkleben?

Mehr Infos rund um die Kinderuniversität gibt es online unter www.kinderuni-fn.de. Fragen können per E-Mail an hallo@kinderuni-fn.de gestellt werden. Anmeldungen zum Seminarsamstag sind noch bis Mittwoch, 17. November, möglich.