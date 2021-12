Die nächste Englische Woche für die Merlins

Crailsheim (an) - Die nächste Englische Woche startet am Mittwochabend für die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim mit einem weiteren FIBA Europe Cup Heimspiel. Um 19 Uhr empfangen die Zauberer die belgischen Vertreter Telenet Giants Antwerp.

Pure Freude war in den Gesichtern der Merlins am Samstagabend zu erkennen. Der enorm wichtige Erfolg gegen Ludwigsburg neutralisierte die Enttäuschung über die Niederlagen gegen Frankfurt und Reggio Emilia. Mit dem sechsten Saisonsieg schob sich das Team von Coach Sebastian Gleim an den RIESEN vorbei und steht nun nach zehn Spieltagen und sechs Siegen auf dem 6. Tabellenplatz im deutschen Oberhaus. Im FIBA Europe Cup wollen die Zauberer nach der Auftaktniederlage ebenfalls zurück in die Erfolgsspur. Am Mittwochabend kommt Telenet Giants Antwerp in die Arena Hohenlohe und will nach der Pleite gegen Kiev auch den ersten Sieg in der Gruppe J.

Die Belgier reisen mit vollem Energietank nach Ilshofen. Die nationale BNXT League setzt derzeit aufgrund der Corona-Pandemie aus. Letzte Woche Mittwoch musste das Team von Coach Christophe Beghin eine 82:90-Niederlage bei Kyiv Basket einstecken und stehen somit genau wie die Merlins noch ohne Sieg in der zweiten Runde. Sie qualifizierten sich als Gruppenzweiter mit Sporting Lissabon für die nächste Phase des FIBA Europe Cups. In den bislang zehn Ligapartien konnten die Giants sieben Siege einfahren und stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Filou Oostende, dem Heimatverein von Zauberer Elias Lasisi. National ist Jaylen Hands der beste Punktesammler mit durchschnittlich 14,3 Punkten. Der Amerikaner stand zu Beginn der Saison noch bei den MHP RIESEN Ludwigsburg unter Vertrag, wechselte allerdings dann zu Antwerpen. Ein weiteres bekanntes BBL-Gesicht spielt bei den Belgiern auf der Forward Position. Matthew Tiby stand in der letzten Spielzeit noch bei medi bayreuth unter Vertrag. Mit 12,3 Punkten und 5,2 Rebounds in den ersten Europe Cup Partien ist der Amerikaner Leistungsträger. Die meisten Minuten auf dem Feld stand bisher Point Guard Elvar Fridriksson. Der Isländer kommt in 29,5 Minuten Spielzeit auf 11,9 Punkte und ist besonders von der Dreierlinie gefährlich. Der Star im Team ist ebenfalls ein starker Schütze. Guard De Marious Markel Brown stand zwar erst einmal im FIBA Europe Cup für die Belgier auf dem Parkett markierte dort allerdings beachtliche Zahlen: 17 Punkte, 5/8 Dreier und 4 Assists. Der ehemalige NBA (Brooklyn, Houston) und Euroleague (Darussafaka Istanbul) Akteur wurde in der nationalen Liga viermal eingesetzt und konnte dort in 15,5 Minuten Spielzeit 8,3 Punkte und zwei Assists verbuchen. „Antwerpen ist ein international erfahrener Verein. Ich erinnere mich noch gut, als 2019 das Champions League Top4 in Antwerpen stattgefunden hat. Es ist toll, so ein Team in unserer Arena zu empfangen“, sagt Sebastian Gleim.

Topscorer der HAKRO Merlins und viertbester Punktesammler des gesamten europäischen Wettbewerbes ist weiterhin Point Guard TJ Shorts II. Der amerikanische Aufbauspieler kommt auf 17,9 Punkte und 5,6 Assists in durchschnittlich 28,5 Minuten. Im Scoring wurde er aber im ersten Gruppenspiel gegen Emilia übertroffen von Scharfschütze Lasisi (19 PKT), Radosavljevic (18) und Lewis (14). Letzterer zeigte beim Derbysieg gegen Ludwigsburg eine starke Leistung in dem er ein Double-Double markierte.