Die Nachtigallen singen schlesisch

Seit 60 Jahren gibt es sie: die Wangener Gespräche. Zu einer Zeit, als das Thema Verständigung noch nicht so en vogue war, haben sich Künstler, die aus Schlesien vertrieben waren, in der Allgäustadt zusammengeschlossen. Sie wollten die Kultur ihrer Heimat bewahren, aber dies nicht gegen, sondern mit den slawischen Nachbarn. Im Jubiläumsjahr vergab der Wangener Kreis seinen mit 5000 Euro dotierten Eichendorff-Preis an einen prominenten Schrifsteller mit schlesischen Wurzeln: Christoph Hein. Und auch der Laudator war ein Landsmann: Dieter Hildebrandt.

Von unserer Redakteurin Barbara Miller

Man hört es heute nicht mehr allzu oft, das Schlesische, in dem sich „sterbst“ auf Herbst und „feeling“ auf Frühling reimt. Aber an diesem herbstlichen Sonntagmorgen in der Wangener Stadthalle dürfte es manchem Gast warm ums Herz geworden sein, als Dieter Hildebrandt in seiner launigen Lobrede auf Christoph Hein kurz mal in die Mundart seiner Geburtsstadt Bunzlau verfiel. Wangen, das ist vielleicht über den Stadtkreis hinaus nicht so bekannt, hat eine besondere Beziehung zu Schlesien. Besser zu den Schlesiern. Carl Ritter, ein Buchhändler, der nicht nur in Saulgau und Wangen, sondern auch ein Geschäft in Oppeln hatte, ist das Verbindungsglied. Als sein schlesischer Freund, der Studienrat und Eichendorff-Kenner Willibald Köhler fliehen musste, bot er ihm in Wangen Asyl. Durch die vielfältigen Kontakte kamen immer mehr Künstler ins Allgäu. Zeitweise entstand eine richtige Künstlerkolonie. Zusammen mit Egon H. Rakette riefen Ritter und Köhler 1950 den Wangener Kreis ins Leben. Das besondere an dieser „Gesellschaft für Literatur und Kunst ,Der Osten‘“ ist ihre Zielsetzung. Denn der Freundeskreis fühlte sich von Anbeginn an dem Ausgleich und der Verständigung verpflichtet. Landsmannschaftliche Lobbyarbeit, verpackt in Folklore, wie sie ja heute noch an prominenter Stelle betrieben wird, war nie sein Ziel. Die heutige Vorsitzende, die Autorin Monika Taubitz, zitierte in ihrer Ansprache die Satzung von damals, die noch heute gilt: „Der Wangener Kreis hat sich zur Aufgabe gemacht, einerseits schlesische Kultur und Geschichte zu bewahren, zu fördern und zu deuten, dies andererseits immer im Zusammenhang mit ostdeuter, gesamtdeutscher und europäischer Geschichte zu tun.“ Die Gespräche, zu denen der Wangener Kreis, seit damals einlädt, sollen „dem besonderen Verstädnis der einstigen slawischen Nachbarn und der Versöhnung mit dem jüdischen Volk dienen.“ Wohlgemerkt: Das war 1950!

Die Wangener Gespräche sind in germanistischen Fachkreisen, in Deutschland wie in Polen, längst kein Geheimtipp mehr. Jenseits literarischer Zirkel wirkt der seit 1956 vergebene Eichendoff-Preis nach außen. Christoph Hein, 1944 im schlesischen Heinzendorf geboren, verlor schon als Kleinkind seine Heimat. Obwohl in Sachsen aufgewachsen, fühlt er sich Schlesien vor allem in seiner Dichtung und seinen Dichtern verbunden. Und davon gibt es nicht wenige. Opitz, Gryphius, Eichendorff, Hauptmann, Hacks… Der hat übrigens die Laudatio gehalten, als Hein seinen ersten Literaturpreis erhielt: den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR. Das war 1982. Das Thema der Vertreibung, der Heimatlosigkeit, des Fremdseins, hat Hein immer wieder behandelt. In seinem jüngsten Roman „Landnahme“ erzählt er die Geschichte des kleinen Bernhard vom Flüchtlingskind aus Breslau, das nach Sachsen kommt, bis zur Wende. Und auch da kommt es vor, das Wort „Flüchtling“, das Dieter Hildebrandt aus eigener Erfahrung noch immer als gellendes Schimpfwort im Ohr hat. „Bodenlose“ nennt sie Hein. Als er vor Jahren einmal Schlesien bereist hat, hat er genau auf den Gesang der Nachtigallen gehört. Dass die in Schlesien noch immer deutsch sängen, konnte er nicht bestätigen. „Die Nachtigallen singen schlesisch.“ {element}