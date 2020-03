Kraftvolle Stimmen gepaart mit gefühlvollen Balladen, in „Die Nacht der Musicals“ verschmelzen laut einer Ankündigung die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt. Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus aktuellen Erfolgsproduktionen vereinen sich zu einem großen Ganzen. Das Programm verspricht eine Auswahl der besten Stücke aus „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Das Phantom der Oper“ und „Cats“. Aber auch aktuelle Produktionen haben ihren Platz in der Show. Es werden Ausschnitte aus dem Erfolgsmusical „Falco“ gezeigt und Stücke wie „Aladdin“, „Frozen“ oder „Rocky“ergänzen das Programm. Los geht es am Sonntag, 8. März um 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.dienachtdermusicals.de sowie unter Telefon 01806/570066.