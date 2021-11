Die Nacht der Musicals im Graf-Zeppelin-Haus

Im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen beginnt am 23. Januar um 19 Uhr „Die Nacht der Musicals“. Das Original hatte in den vergangenen 20 Jahren laut Pressemitteilung des Veranstalters mehr als zwei Millionen Besucher und gastiert aktuell wieder in den Hallen und Sälen Deutschlands und Österreichs.Weltbekannte Musicals wie Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder Jesus Christ Superstar lassen die Herzen der Fans höherschlagen.

Auch die besten Hits aus dem Musical „Rocky“ fehlen bei dieser Veranstaltung nicht. Es handelt von dem Amateurboxer Rocky Balboa, im gleichnamigen Kinofilm gespielt von Sylvester Stallone. Darsteller aus den Originalproduktionen bieten an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern, wie es in der Ankündigung weiter heißt.

Zahlreiche Profi-Tänzer unterstützen die Top-Solisten und bieten Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und ein eindrucksvolles Licht- und Soundkonzept untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen den Zuschauer in die Welt der Musicals.