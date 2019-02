Braten mit Spätzle und Soß’: Klassisch und schwäbisch ist die erste Mahlzeit in der Magdalenenkirche zum Auftakt der 23. Vesperkirche gewesen. Die nächsten 29 Tage geht es aber wie in den Vorjahren nicht nur um eine günstige warme Mahlzeit, Kaffee und Kuchen. Vor allem geht es im Kirchenschiff um die gelebte Gemeinschaft, das Miteinander von Menschen in den verschiedensten Lebenslagen, um Gespräche, Andacht und um das Innehalten in einer hektischen Welt. Schade eigentlich, dass es eine Vesperkirche geben muss, war der Tenor der Grußreden zum Auftakt – genauso wichtig sei indes auch, dass es sie gibt.

Das diesjährige Motto „voll Vertrauen“ zog sich dann wie ein roter Faden durch die Predigten, ganz in der Tradition der Wasseralfinger Ökumene. Denn Pfarrer Stephan Stiegele von der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen als auch sein katholischer Kollege Harald Golla waren auf dieses Wort „Vertrauen“ näher eingegangen. Es ging dabei um das Vertrauen in Gott in Zeiten der Sorge und bei den Tiefpunkten im Leben. Der Satz „Weißt Du, ich kann Dir vertrauen“ ist für Pfarrer Stiegele eine „herrliche Bestätigung einer guten Beziehung“, bei der es einem warm ums Herz werde. Er erwähnte aber auch die Kehrseite: Den Vertrauensverlust vieler Menschen in die Politik, die Kirche, in Institutionen und öffentliche Ämter.

130 Helfer stemmen dieVesperkirche

Für Landrat Klaus Pavel ist die Eröffnung der Vesperkirche „ein Festtag“, ein „schöner Tag“ an einem draußen vor der Kirchentür gar nicht so schönen Tag. Etwa 100 ehrenamtliche Helfer und rund 30 Schüler und Schülerinnen stemmen die Vesperkirche. Für den Kreischef ist das eine „gewaltige Leistung“, die deshalb genau zur Ostalb passe: „Leute, die zupacken und das Miteinander gestalten.“

20 Jahre Kocherladen, 23 Jahre Vesperkirche in Wasseralfingen: „Gut, dass es solche Einrichtungen gibt“, betonte der evangelische Dekan Ralf Drescher. Dass es sie gebe, zeige aber auch, dass die Gesellschaft immer weitere auseinanderklaffe.

Vorbild für andere Kirchengemeinden

Schuldekan Harry Jungbauer ist „jedes Mal wieder beeindruckt“ von der Vesperkirche in Wasseralfingen, die die erste und Vorbild für andere Kirchengemeinden in der Region und darüber hinaus war. Als Beispiel nannte er Giengen. Dort zehre man heute noch von den Impulsen der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen. Deren Vesperkirche ist für ihn die „Mutter aller Vesperkirchen“ in der Region“. Den Helfern, Ehrenamtlichen und Unterstützern der Vesperkirche wünscht Pfarrer Golla Kraft, Geduld, Ausdauer und Gelassenheit. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier sprach von einer „ganz großartigen Einrichtung“, in die „viel Herzblut“ investiert werde.

Viele Bürger warteten schon seit vielen Wochen und „voll Vertrauen“ auf die Eröffnung der Vesperkirche, sagte Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Sie hatte auch den ersten Scheck für die 23. Auflage mitgebracht, den sie namens der Stadt überreichte. Dann begann die Essensausgabe wie in jedem Jahr: Freundliche Damen servieren die Essen in den Kirchenbänken und tragen Kaffeekannen in den Altarraum, in dem Bänke und Tische aufgebaut sind.