Die muslimische Gemeinschaft Weingarten spendet an Unicef

Weingarten/Ravensburg - Die muslimische Gemeinschaft „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ in Weingarten spendete 1000 Euro für Unicef, um benachteiligten Kindern auf der ganzen Welt zu helfen. Die religiöse Gemeinde hatte am verkaufsoffenen Sonntag im Oktober einen interkulturellen Marktstand in Ravensburg, wo sie kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat, zumeist aus Pakistan, anbot. Damit dies gelingen konnte, musste vorher viel vor- und zubereitet werden. Viele ehrenamtliche Helfer der „Ahmadiyya-Gemeinde“ halfen zusammen, und so wurde gekocht und verkauft für den guten Zweck.

Die Gemeinschaft setzt sich für gesellschaftliche Harmonie, Humanität und Integration unter den Menschen ein, und das ganz ohne Gewalt. 1889 in Indien gegründet, stellt sie mit ihren vielen Millionen Mitgliedern in mehr als 220 Ländern weltweit die größte Gemeinschaft unter den organisierten Muslimen dar. In Deutschland kommt die „AMJ“ auf etwa 50 000 bis 60 000 Mitglieder.

So organisieren die Mitglieder regelmäßig zu Beispiel Obdachlosenspeisungen, Blutspendeaktionen, Charity Walks, besuchen vor Weihnachten einsame Menschen in Altersheimen, beteiligen sich an Putzaktionen der jeweiligen lokalen Städte, et cetera – und das alles ehrenamtlich und finanziell unabhängig. Genauso wie auch der Verkaufsstand beim interkulturellen Markt in Ravensburg. Dieses Engagement beschreibt am besten das Motto der Ahmadiyya-Gemeinde „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Am Mittwoch, 19. Oktober, besuchten der Vorsitzende der „Ahmadiyya-Gemeinde“ in Weingarten, Nasir Jared, und deren Imam und Theologe Sharib Ahmad die Unicef-Arbeitsgruppe in der Herrenstraße in Ravensburg, wo Marica Drechsel, Monika Eger und Marion Lipp, alle drei ehrenamtlich Engagierte für Unicef, mit großer Freude die Spende von 1000 Euro entgegennahmen.

Danke im Namen der vielen Kinder, deren dunkler Alltag durch diese große Spende wieder etwas heller wird.