Die Musikerinnen sehen auch ihren Erziehungsauftrag

In Bayern und Bayern-Württemberg beginnen am Freitag die Pfingstferien. Für viele Familien geht es dann in den Urlaub. Einige Eltern wollen die günstigeren Flugpreise vor dem offiziellen Beginn der Ferien ausnutzen und starten mit ihren Kindern noch während der Schulzeit in den Urlaub.

Auch am Allgäu Airport in Memmingen und an anderen Flughäfen der Region greift die Polizei immer wieder Schulschwänzer auf.

Vor den Pfingstferien im vergangenen Jahr erwischten Polizisten in Bayern 20 Familien, die ihre Kinder früher ...