Die MTU-Historie erwacht zum Leben

Die Vorbereitungen zum Musical "Zauber der Nacht" laufen auf Hochtouren. Rund 200 Karl-Maybach-Gymnasiasten arbeiten an der Uraufführung zur Geschichte der MTU. Die Schüler proben seit Anfang des Jahres, seit den Sommerferien sogar an jedem Wochenende. Es sind inzwischen 120 Probentage zusammengekommen.

Ganze fünfeinhalb Stunden lang haben 20 jungen Darsteller konzentriert die Anweisungen des Regisseurs Konstantin Tsakalidis umgesetzt. Auch an diesem Sonntag gab es noch Änderungen und den Feinschliff des Verantwortlichen Tsakalidis. Wer nimmt wann welche Position ein? Wann wird welches Kostüm angezogen? Wie werden die Mikros befestigt? Wer einmal bei den Proben gefehlt hat, muss ganz schön viel nachholen.

Der Prozess des Textbuch Schreibens sei dynamisch, erklärte der Regisseur. Auch Choreografien werden noch verfeinert und perfektioniert. Die Darsteller scheinen einen sehr hohen Anspruch der Perfektion an sich zu haben. An manchen Stellen klappt es noch nicht hundertprozentig. Ein letzter Schliff bei den Bewegungsabläufen zeigt seine Wirkung. Der Regisseur wisse, es werde klappen. Das versichert er seinen jungen Musical-Stars. Daniela Endres, Tanzpädagogin, erzählte zu den Proben der Hip-Hop-Szenen: "Man bastelt viel und dann muss wieder geändert werden." Endres freut sich wie gut die Schüler miteinander arbeiten. "Bei den Proben kommen Menschen zusammen, die sich nicht kennen und die sich bei den Tanzszenen gut abstimmen müssen. Es ist schön die Entwicklung zu beobachten." Konstantin Tsakalidis hat an dem Textbuch rund ein Jahr geschrieben. Die Arbeit mit den Schülern erlebe er als angenehm. Es sei toll zu sehen, was sie für Sprünge machen bei jeder Probe. Die Musik hat Uwe Münch eigens für das Stück komponiert. Tsakalidis beschreibt sie als symphonische Musical-Musik.

Mit dem Musical "Zauber der Nacht" setzt die MTU Friedrichshafen den Schlusspunkt ihrer Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Jubiläum. In Zusammenarbeit mit dem Karl-Maybach-Gymnasium und dem Konstanzer Regisseur Konstantin Tsakalidis realisiert das Unternehmen diese Aufführung. 16 Hauptrollen, 16 Nebenrollen und 20 Tanzrollen wurden besetzt. Die KMG Big-Band spielt die eigens komponierte Musik von Uwe Münch. Der Musicalchor des Gymnasiums mit 50 Schülerinnen und Schülern übernimmt die Songs. "Die Kunst war es, die MTU als Hochtechnologie-Firma mit einem Musical zu verbinden", erzählt Matthias Jobmann, Tognum-Personalleiter. Er sei begeistert von dem Ergebnis. Jobmann ist es wichtig, dass mit diesem Event auch die Bevölkerung außerhalb des Unternehmens am Firmenjubiläum teilhaben kann. (aja)