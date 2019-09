Am ersten Interboot-Wochenende finden im Hinteren Hafen die deutschen Jugendmeisterschaften im Motorbootslalom statt. Zu dieser Sportart für Jugendliche werden zwischen 150 und 200 Teilnehmer im Hinteren Hafen erwartet. Sie starten von einem Steg am Ufer unterhalb der Mole. So haben Zuschauer einen optimalen Blick auf das rasante Geschehen, heißt es in einer Pressemitteilung. In acht Altersklassen starten Mädchen und Jungen zwischen 6 und 27 Jahren. Die Teilnehmer durchfahren einen Parcours, Wettkampfrichter verteilen Strafpunkte, wenn Aufgaben nicht sauber absolviert werden.