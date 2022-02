Die Moritatensänger treten in der „Sonne“ auf

Die Moritatensänger treten am Fasnetsfreitag, 25. Februar, und Fasnetssonntag, 27. Februar, jeweils von 16 bis 16.59 Uhr im Gasthaus „Sonne“ in Mengen auf. Es sind jeweils höchstens 40 Zuschauer erlaubt. Wer Interesse an einem Platz hat, meldet sich per Mail an

Moritaten-Mengen@outlook.de Anmeldeschluss ist Mittwoch, 23. Februar, um 12 Uhr. Aus den Anmeldungen werden die Plätze ausgelost. Rückmeldung gibt es ab Mittwochnachmittag. Wer keine Mailadresse hat, kann unter Telefon 07572/7879853 auf den Anrufbeantworter sprechen. Pro Person können höchstens zwei Plätze angemeldet werden. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, die Moritatensänger bitten außerdem darum, einen tagesaktuellen Testnachweis mitzubringen. Für alle, die keinen Platz bekommen, treten die Moritatensänger am Schnettermarkt am Fasnetsdienstag vor dem Rathaus auf und sind in der einen oder anderen Wirtschaft anzutreffen.