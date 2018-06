„Die modernste Infrastruktur, die es geben kann“

Stolz führt Gerd Jungk die Besucherin in die umgebauten Räume des Stettener Schulzentrums, wo am Montag der Startschuss für die neu installierte Gemeinschaftsschule fallen wird. Hinter dem Hausmeister liegt eine turbulente Ferienzeit, die mit Urlaub wenig zu tun hatte. In der Zeit waren Mitarbeiter des Bauhofs zugange, Bereiche im Schulzentrum so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Gemeinschaftsschule genügt.

„Nun haben wir die modernste Schulinfrastruktur, die es zurzeit geben kann, noch dazu für eine Gemeinde unserer Größenordnung“. Jungk gerät beim Aufzählen der Neuerungen richtig ins Schwärmen und zollt den Beteiligten, allen voran Bürgermeister Gregor Hipp, Respekt. „Er hat mit seiner Hartnäckigkeit erreicht, dass das Stettener Schulzentrum zu den Starterschulen beim landesweiten Modell Gemeinschaftsschulen wird“. Er ist überzeugt, dass ohne die Zielstrebigkeit und den Innovationsgeist des Bürgermeisters die Heuberggemeinde aufgrund rückläufiger Schülerzahlen bis in fünf Jahren keine eigene Schule mehr gehabt hätte.

Die Stettener Gemeinschaftsschule soll im Endausbau die Klassen eins bis zehn umfassen. Damit soll sie ein grundlegendes und weiterführendes Bildungsangebot für Stetten und Umgebung sichern. Die wesentlichen Gründe für die Einrichtung der neuen Schulform hatte Rektor Hans-Jörg Kraus in einem Gespräch genannt. Die Schüler können länger und gemeinsam Lernen, die Schule ist nah, so lange wie möglich bleibt die Laufbahn für die Schüler offen und sie können so den bestmöglichen Abschluss anstreben.

50 Fünftklässler der Haupt- und Realschule werden am Montag die Lernbüros in Besitz nehmen. Die ehemalige Mediathek ist zu diesem Zweck mit 23 PC-bestückten Einzelarbeitsplätzen, mehreren Gruppenplätzen und Stehbereichen für Schnellrecherche ausgebaut worden. Elf neue Laptops und sechs zusätzliche PCs wurden angeschafft. Die Schüler können hier eigenständig lernen. Mobile Trennwände sowie spezielle Tische erlauben es jedem Kind, seinen Arbeitsplatz individuell zu gestalten. Die Decken wurden mit geschäumten Kunststoffwaben abgehängt, so wird der Schall gedämpft.

Im denkmalgeschützten Gebäude der alten Schule sind die gemeinschaftlichen Klassenzimmer untergebracht. Hier werden die neuen Fünftklässler beider Schularten in vielen Fächern gemeinsam unterrichtet. Dazu dürfen sie sich auf das Activboard freuen, einer multimedialen elektronischen Schultafel mit der die Klassenräume ausgestattet werden. Das Activboard vereinigt in sich die Eigenschaften der herkömmlichen Schultafel und eines Computers. „Sukzessive sollen alle Räume damit ausgestattet werden.“ Bisher gab es in der Mensa des Mittagessen auf Wunsch. „Mit Beginn des neuen Schuljahres wird ab sieben Uhr auch Frühstück angeboten“, hebt Jungk die Neuigkeit hervor. Ach ja, und einen „chilligen“ Ruheraum mit roten Polstermöbeln gibt’s auch. Im Eingangsbereich ist noch ein Mitarbeiter des Bauhofs damit beschäftigt, die Wände zu streichen; auch im Außenbereich wird noch eifrig gewerkelt. Bis zum Schulbeginn sollen die meisten Arbeiten abgeschlossen sein. (sgr)