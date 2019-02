Die Million bleibt in der Kasse

Ertingen - „Großeinsatz“ hatten die Narren am Gombiga Donnschtig in Ertingen zu verzeichnen. Als erstes musten sie, wie auch die Lehrer und Schüler sowie das Rathausteam, ihre Treffsicherheit beweisen. In der Michel-Buck-Schule zeigten beim Federvogelschießen aber erstmals die Rathäusler, was sie inzwischen für ein geschultes Auge haben und holten sich souverän den Sieg. Für die Narren hieß es dann die Kinder von ihrem großen Joch des Schuldienstes zu befreien und gemeinsam Richtung Rathaus zu ziehen, wo die Machtübernahme in den Amtsstuben vollzogen werden soll.

Nach dem Jägermarsch mit der Jugendmusikkapelle hatten sich dann alle um den Rathaustempel versammelt. Vom Schultes war nichts zu sehen und seine Mitarbeiter hatten sich vorsorglich als Fledermäuse verkleidet: Die Ohren gespitzt und jederzeit bereit, das Nest zu verlassen. Doch so langsam wurde Zunftmeister Klaus Diesch ungeduldig, so dass er ein Machtwort sprach: „Auf ihr Hexa, packat a und brengt mir den guata Ma, dass i alloi regiera ka.“ Und schon hatten sie sich den Bürgermeister untergehakt und zerrten ihn ans Pult, wo er zum letzten Mal seines Amtes wallten konnte. „Dr Heini will jetzt in Ertinga regiera ond i soll so oifach mein Schlüssel präsentiera. Liaber Heini, so wia Du denkscht, das kasch vergessa, des mach i it mit, do kascht en Besastiel fressa!“, tönte der Bürgermeister lauthals. Doch irgendwann sah er ein, dass Widerstand zwecklos ist und man könne ihn ja nach Aschermittwoch wieder vor den Schultes-Karren spannen.

Eins lag dem Bürgermeister dann doch noch auf dem Herzen: „So, ihr Narra, jetzt kennat ihr rei ins Rothaus ond auf da Thron, aber Finger weg von dera Million. Dia bleibt in dr Kassa ond der Schlüssel versteckt, denn do hond sich ganz andere dia Finger scho gleckt“. So mit Macht und Würde ausgestattet, zog Heini mit dem ganzen Tross vom Rathaus weg. Jetzt galt es noch den Narrenbaum zu stellen, als weiteres Zeichen närrischer Regentschaft im Ort.