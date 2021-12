„Die Menschen sind es und nicht der Beton“

Hartmut Walz ist nun im 20. Jahr als Bürgermeister der Gemeinde Westerheim tätig. Am 9. Dezember 2002 hat er seinen Dienst im Rathaus aufgenommen, am 10. Dezember 2002 ist er bei einem Festakt im Sängerheim von der damaligen stellvertretenden Bürgermeisterin Finny Staudenmayer als Bürgermeister verpflichtet worden. Die Festrede hielt der damalige Landrat Wolfgang Schürle. Über das Amt des Bürgermeisters und seine Tätigkeit als Rathauschef sprach SZ-Redakteur Hansjörg Steidle mit dem Schultes. Er ist auf dem Weg zur Halbzeit in seiner dritten Amtsperiode. Der Westerheimer Bürgermeister blickt zurück und auch nach vorn.

Herr Walz, Sie erinnern sich doch sicherlich an ihre erste Wahl als Bürgermeister der Gemeinde Westerheim und ihre Amtseinsetzung vor bald 20 Jahren?

Auf jeden Fall. Zahlreiche Gäste waren zu der Feierstunde im Sängerheim erschienen, die von der Gruppe „Vox“ musikalisch umrahmt wurde. Die damalige stellvertretende Bürgermeisterin Finny Staudenmayer sprach von einer interessanten und liebenswerten Gemeinde, die ich übernehme. Dies war in den Folgejahren auch der Fall. Ich war am 20. Oktober 2002 mit 93,9 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 68,3 Prozent zum Gemeindeoberhaupt Westerheims gewählt worden – ein schönes Wahlergebnis. Bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses waren meine Eltern Fritz und Frida Walz dabei, die sich mit mir über den Wahlerfolg sehr freuten. Der Landrat gab mir bei der Amtseinsetzung ein Zitat des englischen Premier Winston Churchill mit auf den Weg: „Ein Bürgermeister muss wissen, was morgen, was nächste Woche, was nächstes Jahr sein wird. Und dann muss er erklären können, warum das alles nicht eintraf“. Dass dem so ist, das wurde dann in fast 20 Jahren bestätigt.

Bei Ihrer ersten Amtseinsetzung 2002 sprachen Sie von Ihrem Traumberuf. Wie sehen sie heute den Beruf des Bürgermeisters?

Er ist sicherlich der spannendste Beruf, den es gibt. Er ist sehr vielseitig und facettenreich. Ein Bürgermeister hat es mit Menschen von der Wiege bis zur Bahre zu tun. Er bringt viele Begegnungen mit sich, ein Rathauschef lernt viele Menschen kennen. Ein Bürgermeister gestaltet und entwickelt und bringt Ideen und Visionen für eine Gemeinde ein. Es ist ein schöner Beruf, der aber auch nervenaufregend und stressig sein kann. Allen Menschen kann es ein Schultes nie recht machen, das ist die Wahrheit. Er muss das Gemeinwohl sehen. Das war immer mein Ziel.

Wie sehen Sie nun rückblickend Ihre Laufbahn als Bürgermeister?

Dass ich die Gemeinde gestalten und entwickeln und auch vorwärts bringen kann, das habe ich in den vergangenen Jahren mehr als bewiesen. Ich habe auch gezeigt, wie politische Gesetze und Vorgaben umzusetzen sind, denn eine Gemeinde ist ja immer in politische Prozesse eingebunden. Das zeigen jüngst die ständig neuen Corona-Regelungen, die umzusetzen sind. Meine ersten 14 Jahre als Bürgermeister in Westerheim liefen sehr gut, die weiteren sind schwieriger und anspruchsvoller geworden. Ein Rathauschef braucht immer ein gutes Team in der Verwaltung und auch einen Gemeinderat, der für Vorschläge offen ist. Dabei darf er auch kritisch sein.

Sie haben in Ihrer Laufbahn jede Menge Tagesordnungspunkte zu den unterschiedlichsten Themen abgearbeitet. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Aufgaben und Herausforderungen?

Ja, da ging es 2003 um die Fortschreibung des Kreispflegeplan und den Bau von Pflegeheimen im Kreis. Damals war angedacht, nur ein zentrales Pflegeheim in Laichingen zu bauen. Der Landkreis wollte auch nur eine bestimmte Pflegeeinrichtung in der Region bezuschussen. Doch im Laufe der Zeit wollte jede Gemeinde sein eigenes Pflegeheim, was im Nachhinein auch notwendig und richtig war. Die Zahl der Pflegeheimbewohner stieg rasant. Damals waren viele Gespräche mit den Bürgermeisterkollegen Karl Ogger, Friedhelm Werner, Franko Kopp und Günter Stolz zu führen.

Was waren dann in den Folgejahren Ihre wichtigsten Aufgaben, die Sie in Westerheim anpackten?

Die Gemeinde Westerheim war in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden und der Gemeinderat hat am 19. November 2002 mit einem Satzungsbeschluss das Sanierungsgebiet Ortskern I festgelegt. Dies sah ich als Geschenk von meinen Vorgänger Wolfgang Grupp, da wir im Gemeinderat nun von 2003 an die Ortsmitte mit Fördermitteln neu gestalten konnten. Wir hatten damals große Erwartungshaltungen und viele Ziele, die wir dann auch nach und nach umsetzen konnten. Straßen im Ortskern konnten verbunden mit Tiefbauarbeiten saniert und ausgebaut werden. Viele Privateigentümer konnten wir bei der Sanierung ihrer Wohnhäuser finanziell unterstützen. Umsetzen konnten wir dann 2006 den langersehnten Ausbau der Feldstetter Straße, zunächst im ersten Abschnitt. Dass es manchmal viel Zeit braucht, dicke Bretter zu durchbohren, hat sich bewahrheitet.

Sie wurden immer wieder als Baubürgermeister bezeichnet. Das trifft bestimmt zu. Denn das Bauen geht auch in den nächsten Jahren weiter?

Auf jeden Fall, die Weichen dafür hat der Gemeinderat gesetzt. Für 2023 hoffen wir auf einen Zuschuss für den Neubau des Retentionsbodenfilters samt Umverlegen des Regenüberlaufbeckens in der Feldstetter Straße bei einer Gesamtsumme von 5,3 Millionen Euro bei einem zu erwartenden Zuschuss von 3,25 Millionen Euro. Wir wollen das Großprojekt im nächsten Jahr auf den Weg bringen und es in den Jahren 2023 und 2024 realisieren. Spannend dabei ist, wie wir die Oberfläche der Feldstetter Straße am Ortsausgang gestalten. Sollte es die Topographie erlauben und die Behörden mitspielen, so könnte ich mir an dieser Stelle auch einen Kreisverkehr vorstellen.

Es gibt noch zahlreiche Hochbau-Vorhaben, die Sie in Ihrer dritten Amtsperiode anpacken wollen?

Auf jeden Fall. Da wäre der vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Neubau des Rathauses in der Ortsmitte mit dem laufenden Architektenwettbewerb mit 14 Architekturbüros. Wir wollen die Gemeindeverwaltung zeitgemäß gestalten. Mit der erneuten Aufnahme in das Landessanierungsprogramm mit dem Ortskern II können wir die Ortsmitte neu gestalten, was Chancen für einen schönen Ortskern bietet. Zudem steht auch der vor wenigen Wochen beschlossene Abbruch und damit der Neubau einer Aussegnungshalle an und auch der Musiksaal der Schule sollte angepackt und saniert und einer weiteren Nutzung zugeführt werden. Beachten müssen wir dabei auch, dass der Bund einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule beschlossen hat. Das fordert auch weitere Räume. Ein Anbau an das Haus für Kinder – wir durften in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen feiern – wird 2023/24 kommen, damit wir allen Jungen und Mädchen der Gemeinde einen Betreuungsplatz bieten können, so wie es das Gesetz vorschreibt. Zu den neuen Projekten kommen laufende Sanierungsarbeiten, die nicht ausbleiben – wie zuletzt der Wasserschaden in unserem Haus für Kinder.

Neben der ohnehin schon umfangreichen Verwaltungsarbeiten brachte das grassierende Corona-Virus ständig Mehrarbeit und ständig neue Herausforderungen. Wie sehen Sie die Corona-Jahre?

Die Jahre 2020 und 2021 waren intensiv von Corona geprägt. Da mussten wir viele Anordnungen umsetzen, auch viele übereilte und nicht ganz durchdachte Anweisungen, die in der Öffentlichkeit für viel Diskussion gesorgt haben. Das war mit Mehrarbeit und Mehraufwand in der Verwaltung verbunden. Es ging nicht nur um die Schließung von kommunalen Einrichtungen, sondern auch um die Gesundheit der Bürger sowie um die Sorge für Firmen und Beschäftigte, welche finanziellen Spuren dieses schreckliche Virus in unseren Betrieben hinterlässt. Wir in der Verwaltung waren da sehr gefordert und quasi Mittelsmann zwischen Behörden und den Bürgern. Dass unsere Bemühungen nicht immer von Erfolg gekrönt waren, zeigte der vergebliche Versuch, unseren Campingplatz öffnen zu dürfen.

Wie sieht es in diesem Winter mit etwaigen Schließungen von Parkplätzen für Loipen und Piste aus?

Wir werden, sofern rechtlich möglich, alle Hebel in Bewegung setzen, dass diese für Wintersportler offen bleiben. Wir wollen keine Sperrungen. Das war unser Anliegen auch schon im Vorjahr. Wir wollen Wintersportler nicht daran hindern, in der frischen Luft ihrem Hobby nachgehen zu können. Schließen einige Kommunen die Parkplätze für Wintersportanlagen, so hat das nur zur Folge, dass dann andernorts sich umso mehr Menschen einfinden. Das ist nicht Sinn der Sache.

Wie sehen und bewerten Sie das zurückliegende Jahr 2021?

Alles in allem bewerte ich mein 19. Jahr als Bürgermeister der Gemeinde Westerheim als das intensivste. Ich erlebte es als das Jahr der Veränderungen, nicht nur wegen des Corona-Virus. Ich musste meine ganze Energie aufbringen, um zahlreiche Verwaltungsprozesse in Gang zu bringen, die aus der Mitte des Gemeinderats wie von der Verwaltung kamen. Da verweise ich etwa auf die Verlagerungen der Finanzverwaltung und des Volksbildungswerks, die zusätzlich zu den laufenden Aufgaben zu bewältigen waren. Dabei darf man nicht verkennen, dass die nicht wenigen Stunden, die der Gemeinderat für ein Thema aufbringt, viele zusätzliche Stunden der Vor- und Nacharbeit wie der Umsetzung bringen. Die Mitarbeiter, die mir in der Verwaltung zur Verfügung stehen, leisten Hervorragendes und tun für die Bürger ihr Bestes.

Haben Sie überhaupt ausreichend Mitarbeiter bei der Gemeinde?

Leider nein. In heutiger Zeit ist es schwierig, geeignetes Fachpersonal zu finden. Das habe ich in den Gemeinderatssitzungen immer wieder gesagt. Schön wäre es, Belastung und Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen zu können, damit wir leistungsstark bleiben und unsere Aufgaben im Interesse der Bürger erledigen können. Wir müssen in allen Bereichen geltende Vorschriften umsetzen und die Verkehrs- und Aufsichtspflichten erfüllen, sei es etwa im Albbad, bei der Abwasserreinigung, im Schlachthaus, in der Albhalle oder im Haus des Gastes oder zum Coronavirus. Gut, dass wir in Sachen Brandschutz für die Albhalle und das Haus des Gastes unsere Hausaufgaben bereits erledigt haben. Wechsel und neue Ansprechpartner gibt es in vielen Behörden, aber auch in unseren Vereinen, auf die sich ein Bürgermeister immer wieder neu einstellen muss. Nicht vergessen darf man die Regierungswechsel in der Landes- und Bundespolitik, die Veränderungen bis in die Rathäuser bringen.

Was waren für Sie die Höhepunkte in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten?

Auf Anhieb nenne ich da die 1150-Jahr-Feier der Gemeinde mit Theaterspiel und Festumzug vor nun zehn Jahren. Hier haben die Vereine und viele Gruppierungen, aber auch viele Einzelpersonen Großartiges geleistet und zum Gelingen des wohl einmaligen Festes beigetragen. Höhepunkte bildeten die Vereinsfeste, aber auch eine Vielzahl von Begegnungen mit Menschen bei den unterschiedlichsten Anlässen, sei es auf betrieblicher Ebene, am Straßenrand oder bei Trauungen. Dies sind Momentaufnahmen, die gut tun, motivieren und Kraft geben. Persönliche Höhepunkte kann man nicht festmachen an Größe und Kosten eines Hoch- oder Tiefbauprojekt, sondern erst im Gespräch und Austausch. Die Menschen sind es, die gut tun, und nicht der Beton. Es ist schön, bei Menschen sein zu dürfen.

Hat es auch Tiefpunkte gegeben?

Diese bleiben nicht aus. Denn wo es Höhepunkte gibt, muss es schon mathematisch gesehen auch Tiefpunkte geben. Dieses mathematische Gesetz trifft auch auf das Leben zu. Gewisse Enttäuschungen bleiben nicht aus, oft dann, wenn man sie nicht erwartet. Oft zermürbt man sich an kleinen Dingen und verrennt sich unnötig. Und dabei ist die Energie nicht unendlich, auch die nicht für einen Bürgermeister.

Ein Blick in die Zukunft. 2026 steht in Westerheim turnusgemäß eine Bürgermeisterwahl an. Wird Ihr Name auf dem Wahlzettel für eine vierte Amtsperiode stehen?

Ein Gemeinderat aus Westerheim hat einmal anlässlich der Haushaltsberatungen gesagt, dass das Geheimnis des Könnens im Wollen liegt. Nach mehr als 19 Jahren im Amt des Bürgermeisters bin ich durchaus zur Erkenntnis gekommen, dass es mir weder am Können noch am Wollen fehlt. Ich werde abwarten und sehen. Ich will zu bedenken geben, dass wir im Jahr 2024 erst mal die Kommunalwahlen haben. Interessant für die kommunale Entwicklung und die Zukunft der Gemeinde Westerheim dürften wohl eher die Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2024 sein.