Die Mengener zünden den Turbo

Mengen (sz/mac) - Rund 200 jugendliche Athletinnen und Athleten haben am Swim & Run im Rahmen des Racepedia-Cups am vergangenen Wochenende in Mengen teilgenommen. Die baden-württembergische Triathlonjugend trug dabei im und ums Mengener Freibad ihre Landesmeisterschaften im Swim & Run, also im Kombinationswettkampf aus Schwimmen und Laufen aus. Besonders hervor stachen ein zweiter und vier dritte Plätze im Einzel und zwei Mannschaftstitel für die Mengener.

Bei leicht kühlem, aber schönem Frühsommerwetter und „idealem Sportwetter“, so Stefan Vollmer, Sportlicher Leiter von Mengens Triathleten, kürten die Athleten des Baden-Württembergischen Triathlonverbandes (BWTV) ihre Meister. Bereits bei den Jüngsten, den zehn- und elfjährigen Mädchen gab es hervorragende Leistungen. Julia Ullrich (Schwäbisch Hall) stieg nach 1:19 Minuten und 100 Metern aus dem Wasser und bewältigte anschließend die 800 Meter lange Laufstrecke in 3:14 Minuten - der Sieg. Josefine Rädle und Viktoria Rigo (beide TV Mengen) belegten zeitgleich die Plätze acht und neun. Bei den Jungen siegte Nicolas Baumann (Langenau). Benedikt Spöcker arbeitete sich mit sehr guter Laufleistung von Rang sieben nach dem Schwimmen auf den zweiten Platz nach vorne. Jano Metzler (9.), Anton Rädle (10.) und Camille Job (12.) komplettierten das Resultat. Dazu gab es Platz zwei im Team hinter Langenau.

Bei den Schülerinnen A siegte Johanna Otte (Langenau). Mengen startete mit sechs Athletinnen. Melina Kleiner, Sarah Ulwer, Maia Lutz, Nele Pfeifer, Jana Imkenberg und Xenia Müller belegten die Plätze neun bis 13 und 15. Die beiden Mengener Mannschaften - ein Team besteht aus drei Starterinnen - wurden Zweite und Dritte - hinter Langenau. Einen Athleten mehr als die Mädchen boten die Mengener Jungen dieser Altersklasse auf. Nach 200 Meter Schwimmen und 1,5 Kilometer Laufen belegten sie perlenschnurartig die Ränge sieben bis 13, in der Reihenfolge Samuel Spöcker, Mathis Borkenhagen, Jona Schultz, Bence Rigo, Marcel Selbherr, Luca Michel und Dennis Füchsle. Für die TVM-Teams gab es die Ränge zwei und drei - wieder hinter Langenau. In der Jugend B mussten die Teilnehmer 400 Meter schwimmen und 2,6 Kilometer laufen. Nina Kleiner (TV Mengen) wechselte als Siebte auf die Laufstrecke. Dann zündete sie den Turbo, belegte Rang drei. Umso bemerkenswerter, da sie eine der jahrgangjüngeren Starterinnen dieser Altersklasse ist (es werden immer zwei Jahrgänge zusammengefasst, d. Red.). Sarah Müller (7.) und Helene Deppler (8.) sorgten mit ihren Leistungen dafür, dass Mengens Mannschaft den Titel holte vor Mengen II. Alena Kersten und Tabea und Kira Schultz belegten die Ränge zehn bis zwölf. Es siegte Elisa Kühn (Waiblingen). „In der Jugend B waren einige Kaderathleten am Start, trotz der Wettkampfdichte der vergangenen Wochen“, sagte Stefan Vollmer. „Umso erfreulicher ist die Leistung von Nina Klein mit ihrem dritten Platz. Das hat uns sehr gefreut“, sagte Vollmer.

Eine bemerkenswerte Schwimmleistung zauberte Noah Prüwer (Murr) ins Becken. In weniger als 5 Minuten bewältigte er die 400 Meter. Ihm war der Sieg in der Jugend B nicht zu nehmen, auch weil er für die Laufstrecken nur exakt zehn Minuten benötigte. Mike Mayer (TV Mengen) lag zwar nach dem Schwimmen rund 40 Sekunden zurück, konnte aber mit einer fulminanten Laufbestzeit Platz drei sichern. Finn Metzler wurde Elfter.

Die längsten Distanzen mussten die A-Jugendlichen und Junioren bewältigen: 800 Meter Schwimmen, 4,8 Kilometer Laufen. Marielle Bouchti (Neckarsulm) startete in ihrer eigenen Liga. Mit den deutlich besten Zeiten in beiden Abschnitten hatte sie im Ziel über eine Minute Vorsprung.

Mengens Vivien L’hoest wechselte als Vierte, musste anschließend noch eine Konkurrentin ziehen lassen und wurde Fünfte. Bei den Jungen durfte sich Daniel Schönenberger über seinen dritten Platz in der A-Jugend freuen, genauso wie Aaron Sigg bei den Junioren. Beide zeigten eine sehr ausgeglichene Leistung. Loris Narr (7.) komplettierte das Ergebnis. In der Mannschaftswertung A-Jugend/Junioren ging der Sieg an die „Roten“.

„Wir sind mit dem Wettkampf sehr zufrieden. Super Wetter, alles hat funktioniert, 70 engagierte Helferinnen und Helfer, wir waren voll im Zeitplan, dazu sehr gute Platzierungen für unsere Athleten, vor allem die fünf Podestplatzierungen. Nur Langenau ist uns derzeit einen Schritt voraus“, sagte Stefan Vollmer nach dem Wettbewerb und dankte auch der medizinischen Betreuung um Dr. Rüdiger Hennig von der SRH-Klinik in Sigmaringen und dem DRK Mengen. Und auch der Vizepräsident des BWTV, Armin Rainer sowie Landestrainer Martin Lobstedt waren voll des Lobes.