Die Maus kommt auf die Heuneburg

In diesem Jahr beteiligen sich die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg beim bundesweiten Aktionstag „Türen auf mit der Maus 2022“ des WDR mit einem spannenden Programm auf der Heuneburg: Höhepunkte am Montag, 3. Oktober, sind das Forscherlabor, in dem Kinder und Jugendliche wissenschaftliche Methoden der Archäologie ausprobieren dürfen, und eine Erlebnisausgrabung.

Unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ bieten viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen am 3. Oktober zum „Maustag“ des Westdeutschen Rundfunks ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche an. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Entdecken, Ausprobieren und Spielspaß. In einem zweistündigen Zeitfenster vermitteln die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auf der Heuenburg – Stadt Pyrene, wie moderne Archäologie funktioniert: Im neuen Forscherlabor lernen Kinder und Jugendliche, was Archäometrie und Geomagnetik sind und wofür ein Lidar-Scan gut ist. Außerdem können sie hier entdecken, wie der 3D-Druck in der Archäologie eingesetzt wird.

Neben diesen „Hightech-Anwendungen“ kommen auch altbewährte Methoden nicht zu kurz: Bei der Erlebnisausgrabung darf selbst gegraben werden. Archäologinnen und Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg zeigen den Kindern und Jugendlichen, wie man vorsichtig Schritt für Schritt Erdschichten abträgt und Funde fachgerecht freilegt und birgt. Das Kinderprogramm startet um 10, 12 und 14 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter Telefon 075 86/895 94 05 oder per E-Mail an info@heuneburg-pyrene.de erforderlich. Je Zeitfenster können maximal 25 Kinder teilnehmen. Eltern können als Begleitprogramm zeitversetzt an Führungen über das Hochplateau teilnehmen. Die einstündigen Rundgänge starten um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Zum Maus-Aktionstag haben Kinder von sechs bis 16 Jahren freien Eintritt, Eltern und Großeltern bezahlen den regulären Eintritt von 4 Euro. Die begleitenden Elternführungen sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Die einstige Handelsmetropole Heuneburg ‒ Stadt Pyrene ist eine der wichtigsten Keltenfundstätten in Europa: Die archäologischen Funde geben Auskunft über Leben und Alltag der frühen Kelten im Donauraum. Regelmäßig erhalten kleine und große Besucherinnen und Besucher Einblicke in das Leben der Menschen in der Antike in Europa. Mit Vorträgen, Führungen und Erlebnisgrabungen zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlicher die moderne Archäologie und den aktuellen Stand der Forschung. Gruppen von Archäologiefans lassen das Leben der Keltenzeit, in Kostümen und mit den Techniken der Antike und Eisenzeit auf der Heuneburg lebendig werden.