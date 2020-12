Die Mär von Zecken im Weihnachtsbaum

Als Kinder wurden wir eindringlich darauf hingewiesen, dass das Toben um den Tannenbaum wegen der Brandgefahr der Wachskerzen verboten ist. Das war für mich einleuchtend und eine klare Ansage. Dagegen frage ich mich, wie verunsichert manche Kinder samt Eltern heutzutage sein müssen ob der zahlreichen Medienberichte, die über den Weihnachtsbaum selbst als potenzielle Gefahr zu lesen sind.

Ein absolutes Highlight scheint die Mär von Zecken am Baum zu sein, weshalb Kinder nicht in unmittelbarer Nähe der Zweige ihre Geschenke auspacken sollten. Das stimmt so nicht. Zecken begeben sich zum Winterschlaf ins bodennahe Unterholz und bleiben somit im Wald. Sollte sich trotzdem zufällig mal ein Tierchen auf ihren Baum verirrt haben und in ihrem Wohnzimmer aufwachen, so stirbt es bei der heizungswarmen Luft schnell ab.

Ebenso verwundert ein Artikel über eine Familie, die ein Spinnennest zwischen den Zweigen ihres Tannenbaumes entdeckte. Daraufhin sahen die Eltern keine andere Wahl, als den Baum aus dem Fenster ihres Hochhauses zu werfen.

Welche Botschaft nehmen die Kinder wohl von diesem Verhalten mit? Es stimmt ja, dass viele Insektenarten Nadelbäume als ihr Zuhause benennen und somit auf diesem Wege in unsere Wohnzimmer gelangen könnten. Allerdings sind die meisten Tierchen davon winzig klein und befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, zum Beispiel als Ei oder Larve, und sind daher inaktiv.

Bitte lassen Sie sich die Freude über ihren Tannenbaum nicht auch noch von derartigen Berichten vermiesen. Falls Sie doch ein Krabbeltier an Ihrem Tannenbaum entdecken, dann zeigen Sie es Ihren Kindern und erfreuen sich an dem unverhofften neuen Haustier.