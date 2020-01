Ehingen - Dass im Spiel beim Tabellenführer Niners Chemnitz kaum etwas zu holen sein würde, das war den Verantwortlichen und Spielern des Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring schon im Vorfeld klar. Es hätte schon einiges zusammenkommen müssen, unter anderem eine schwächere Vorstellung des Spitzenreiters. Doch Chemnitz war davon weit entfernt, phasenweise hätten sich die Niners „in einen Rausch gespielt“, schrieb der Gastgeber über seinen ungefährdeten 104:72-Erfolg. Auch Trainer Rodrigo Pastore war vom Auftritt seiner Mannschaft, die auch ihr elftes Heimspiel in dieser Saison gewann, angetan. „Offensiv lief es wie am Schnürchen und am meisten freue ich mich für Leon, der sich für die starke Trainingsarbeit der letzten Wochen belohnen konnte“, so Pastore, der noch ein Sonderlob für das 20-jährige Eigengewächs Leon Hoppe hatte. Hoppe hatte mit 14 Punkten eine persönliche Bestmarke in der ProA aufgestellt und zwei Minuten vor Schluss mit einem Dreier die Tür zu einem dreistelligen Ergebnis geöffnet.

Während die Niners mit beeindruckender Beständigkeit dem Gewinn der Hauptrunde zusteuern, um damit mit den bestmöglichen Voraussetzungen in die Play-offs zu starten, hat das Team Ehingen Urspring ganz andere Sorgen. Die Mannschaft hat nun sechsmal in Folge verloren und verharrt auf dem letzten Tabellenplatz – allerdings wird die Luft immer dünner, weil die Konkurrenz im Abstiegskampf punktet, manchmal überraschend. Wie die Artland Dragons, die am Wochenende das Nachbarschaftsduell zweier ehemaliger Bundesligisten gegen Bremerhaven für sich entschieden. Auch nicht zu erwarten war, dass sich ProA-Neuling Schwenningen in Tübingen durchsetzte.

Schwenningen stockte am 21. Spieltag der Hauptrunde sein Punktekonto auf 16 auf und ist auf gutem Weg, sich den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse zu sichern. Die Artland Dragons haben, obwohl weiterhin Tabellenvorletzte, nun zwölf Punkte, ebenso wie Schalke 04 und die Karlsruhe Lions. Vier Punkte Rückstand auf das Trio Quakenbrück, Schalke und Karlsruhe hat das Team Ehingen Urspring – und den Nachteil, gegenüber den Artland Dragons und Karlsruhe das Hinrundenspiel verloren und damit derzeit den direkten Vergleich verloren zu haben. Weil diese Niederlage auch noch deutlich ausfiel, dürfte dies in der Rückrunde auch nicht mehr wettzumachen sein.

Die Hoffung geben Trainer Domenik Reinboth und seine Spieler dennoch nicht auf. Offensiv war Reinboth mit den Leistungen seiner Mannschaft in Chemnitz und davor gegen Hagen zumindest streckenweise zufrieden. „Daraus müssen wir Selbstvertrauen ziehen“, so der Coach nach dem Spiel beim Spitzenreiter. Mehr Selbstvertrauen soll auch helfen, die Defensive zu stabilisieren, nachdem Ehingen Urspring in den vergangenen Wochen viele, zu viele Punkte zugelassen hatte. Dabei drängt die Zeit, denn die nächsten Spiele könnten vorentscheidend sein – am kommenden Wochenende ist das Schlusslicht bei den Karlsruhe Lions zu Gast, eine Woche später ist Schalke 04 zu Gast in Ehingen. (aw)