Nach dem Abrutschen auf den dritten Platz der Oberliga Baden aufgrund des Verbandsgerichtsbeschlusses zur Spielwertung USC Freiburg – TuS Durmersheim II (wir berichteten) musste das Jakupi-Team nun am vergangenen Wochenende in der Aufstiegsrelegation ran, um den Aufstieg in die Regionalliga sozusagen im Nachsitzen perfekt zu machen. In eigener Halle setzte es zunächst eine 1:3-Niederlage gegen den TV Hausen. Im Spiel um Platz drei gelang dann ein 3:0-Sieg über Oberligist TSV Bad Saulgau. Wäre es nicht so ein verrücktes Spieljahr wie dieses gewesen, hätte das Team aus dem Linzgau nach der Niederlage gegen Hausen bereits alle seine Aufstiegshoffnungen begraben müssen. Jedoch befand sich das Glück nun auch ausnahmsweise einmal auf Seiten des TSV Mimmenhausen, da der VC Offenburg seine zum Aufstieg in die neue 3. Liga berechtigte Mannschaft aus finanziellen Gründen nicht nur nicht aufsteigen ließ sondern nun auch offiziell aus der Regionalliga zurückzog, ergab sich nun auch noch die Möglichkeit als Dritter der Relegation den Aufstieg zu feiern. Somit kam es im Duell zwischen dem TSV Mimmenhausen und dem TSV Bad Saulgau im Spiel um Platz drei zum alles entscheidenden Duell um den Aufstieg. Nach zerfahrenem Beginn schafften es die Linzgauer recht schnell für klare Verhältnisse zu sorgen und setzten sich mit fünf Punkten vom Gegner ab. Diesen Vorsprung ließ man sich dann auch nicht mehr nehmen und ging mit 1:0-Sätzen in Führung. Im zweiten Satz wehrten sich die Oberschwaben allerdings noch einmal kräftig gegen eine drohende Niederlage, wodurch auch einige schön anzuschauenden Kombinationen der Mimmenhausener Jungs nicht reichten, um sich vorentscheidend abzusetzen. Gegen Satzende drohte sich das Blatt sogar zu wenden. Erst beim Stand von 19:21 schafften es die Gastgeber den Gegner aus dem Tritt zu bringen, drehten den Spielstand zum vorentscheidenden 24:21 und gewannen letztendlich mit 25:22 den Satz. Die 2:0-Satzführung brach den Saulgauer Widerstand dann komplett. Im dritten Satz setzte sich der TSV Mimmenhausen schon früh ab und schickte die Oberschwaben souverän mit 3:0-Sätzen nach Hause. Der Durchmarsch aus der Verbandsliga in die Regionalliga war damit perfekt.

„Wir freuen uns riesig über den Aufstieg, sind aber auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist“, so TSV-Coach Agron Jakupi, der die Mannschaft vor dieser Saison übernommen hatte. Der Hickhack um die Relegationsteilnahme hatte seine Mannschaft am Sonntag erkennbar Energie gekostet. „Das hat sich jetzt doch verdammt lange hingezogen. Wir haben zwar regelmäßig weitertrainiert, aber irgendwie war bei uns jetzt doch ein wenig die Luft raus,“ so Jakupi. Jetzt sei erst mal eine längere Volleyball-Pause angesagt, ehe dann die Planungen für die kommende Saison in Angriff genommen würden. Jakupi selbst geht derzeit davon aus, dass er die Mannschaft auch in der Regionalliga coachen wird: „Ich wäre bereit, weiterzumachen.“ Die Kaderplanung wird sich bis in den Sommer hineinziehen. Jakupi: „Es wird sich sicherlich etwas tun.“ Dass es am Rande des Relegationsturniers bereits die eine oder andere unverbindliche Kontaktaufnahem mit Spielern des TSV Bad Saulgau gegeben habe, wollte Jakupi zumindest nicht dementieren. „Entscheidungen werden da erst im Laufe der nächsten Monate fallen. Jetzt ist erstmal Volleyballpause.“

Der Kader des Aufsteigers TSV Mimmenhausen: Ekkehard Bay, Bogdan Birkenberg, Lennart Diwersy, Lukas Diwersy, Michael Diwersy, Jonas Günther, Kolja Hüther, Julius Schrempp, Tobias Streibl, Tobias Streif, Philippe Wolters, Thomas Wolters, Trainer Agron Jakupi

Ergebnisse des Relegationsturniers: TSV Mimmenhausen – TV Hausen 1:3; TSV Bad Saulgau – VSG Mannheim-Käfertal 2:3; Spiel um Platz 3: TSV Mimmenhausen – TSV Bad Saulgau 3:0