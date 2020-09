Die Linke stellt sich gegen LI 2-Umbaupläne

Die Partei Die Linke im Landkreis Lindau kritisiert in einer Pressemitteilung die Umbaupläne zur Kreisstraße LI 2 in Schlachters. Eine Alternative nennt die Partei auch.

Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe und Lindaus Landrat Elmar Stegmann hätten jüngst bekannt gegeben, dass sie nach dem Erwerb von Grundstücken östlich der Bahnlinie Lindau-Hergatz durch die Gemeinde Sigmarszell demnächst damit beginnen wollen, den bisherigen Bahnübergang im Gemeindeteil Schlachterszu schließen und die dort bisher querende Landkreisstraße LI 2 bis in rund fünf Jahren durch eine neue Straße östlich der Bahnlinie sowie nordöstlich der Autobahn ersetzen zu lassen.

Die Linke im Landkreis Lindau spricht sich gegen diese Straßenneubaupläne aus und erklärt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten jene Menschen und Initiativen zu unterstützen, die sich gegen diese Planungen stellen. In der Mitteilung heißt es: „Diese Straßenneubaupläne würden unter anderem bedeuten, dass für den gelegentlichen Zeitgewinn für Autofahrer an den Eisenbahnschrankenanlagen in Schlachters von rund vier Minuten massiv Grünland und eine große Waldfläche geopfert werden müssten.“ Dies sei angesichts „der bereits heute spürbaren negativen Auswirkungen der beginnenden Klimakrise nicht verantwortbar“. Grasflächen und insbesonders Waldflächen, so die Die Linke weiter, „dienen in unseren Breiten auf vielfältige Weise der positiven Klimaregulierung zugunsten von Mensch und Natur. Dieser Straßenneubau wäre unserer Ansicht nach eine Versündigung an den nachfolgenden Generationen“.

Um der bereits begonnenen Klimakatastrophe mit einer Chance auf Erfolg entgegentreten zu können, bedürfe es „unter anderem des Erhalts jedes Quadratmeters Wald und Wiese, auch in unserer Region und nicht einer gelegentlichen Auto-Fahrzeitverkürzung von rund vier Minuten“.

Hinzu komme, dass die bisherige Trasse der Kreisstraße LI 2 trotz Straßenneubau erhalten bleiben müsse, um die Häuser am Burgknobelweg sowie im Edelweiß Gewerbepark westlich der Bahnlinie verkehrlich zu erschließen.

Die Linke im Landkreis Lindau schlägt stattdessen vor, „dass sich die Gemeinde Sigmarszell mit Nachdruck dafür einsetzt, dass der in Aussicht gestellte neue Bahnhalt in Schlachters tatsächlich auch endlich gebaut wird, dass dieser attraktiv mit der für die Bahnfahrgäste notwendigen Infrastruktur, mit einem überdachten, wetterschützenden Wartebereich, genügend Fahrkartenautomaten, einer benachbarten Wartefläche für die Regionalbusse, überdachten Fahrradabstellplätzen sowie Autoparkplätzen, und einem Fußgängertunnel zur schnellen fußläufigen Verbindung beider Gleise und dadurch zu allen Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten von und zu den Zügen ausgestattet wird“. Denn: „Dies wäre unserer Ansicht nach ein zukunftsfähiges und den kommenden Generationen gegenüber verantwortungsvolles Verkehrsprojekt. Dafür setzen wir uns auch mit unseren bescheidenen Kräften im Kreistag Lindau ein“, schreibt die Partei.