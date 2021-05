Die Linke hat Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt

Friedrichshafen (sz) - Sander Frank wurde am 24. April in der Aufstellungsversammlung der Mitglieder des Kreisverbandes Bodensee zum linken Direktkandidaten des Bodenseekreises für die Bundestagswahl 2021 gewählt. Seine Themenschwerpunkte sind Klimagerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt im Kontext von fairer Arbeit zu gerechten Löhnen. Frank freut sich auf einen Bundestagswahlkampf, den er um Inhalte und Vorschläge für die besten Lösungen führen will - und nicht um kleinkarierte Personaldebatten. Er sagt dazu: „Mein Motto und das Prinzip meiner Partei lautet: Solidarität und Gerechtigkeit in allen Gesellschaftsbereichen. So sind die Folgen der Corona-Krise im Bund nur solidarisch zu bewältigen, wenn die Krisengewinner stärker herangezogen werden. Damit die Kosten der Krise nicht zu Lasten von Arbeitnehmer*innen, Arbeitslosen, Familien und Geflüchteten gehen, ist entschlossener Druck von links nötig und eine sozial-ökologische Perspektive nötig. Dringend wollen wir demokratische Teilhabe Aller wieder ermöglichen, damit Veränderungen im Sinne der Mehrheit der Menschen stattfinden. Dies gilt auch für zentrale Themen wie Klimaschutz und die digitale Transformation, die sich nicht nur Reiche leisten können dürfen.“