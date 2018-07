Die Liebe kommt per E-Mail

Die beiden Schauspieler Ana Schlaegel und Bernd Wengert vom Theater Ravensburg bringen den Email-Liebesroman auf die Bühne der Alten Kirche . Die szenische Lesung beginnt am Freitag, 4. Dezember, um 20 Uhr.

Die Geschichte handelt von Emmi und Leo, die sich über EE-Mail kennenlernen. Wie so oft sind es die kleinen Dinge im Leben die einen zueinander führen. Bei Emmi und Leo ist es ein einziger Buchstabe. Ein falscher Buchstabe in der E-Mail-Adresse, der Emmis Mail bei Leo landen lässt. Es beginnt als nette Plauderei. Das Publikum weiß nur das über Emmi, was sie Leo in ihren E-Mails schreibt. Und man weiß nur das über Leo, was er selbst in seinen E-Mails erzählt. Die Lesung basiert auf dem Roman „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer.

Er ist ein Briefroman im Internet-Zeitalter, ein E-Mail-Roman. Wenn eine Mail eine Zeit lang ausbleibt, oder eine Frage nicht sofort beantwortet wird, fühlt man mit den beiden und zwar schier körperlich. Mit jeder weiteren E-Mail steigt die Sehnsucht bei Emmi und Leo, sich endlich kennenzulernen. Aber mit der Sehnsucht nimmt auch das Unbehagen zu, etwas Verbotenes zu tun, denn Emmi lebt in einer glücklichen Beziehung. Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt acht Euro.

Die SZ verlost vier Eintrittskarten für die Lesung. Einfach am Freitag, 4. Dezember, um 13.30 Uhr unter der Telefonnummer 0 75 71/728-240 anrufen und mit etwas Glück die Karten gewinnen. Die Gewinner können die Karten dann direkt an der Abendkasse abholen.