Die Leben zweier berühmter Männer

Auch in diesem Jahr veranstalten die Schwimmbadfreunde Zwiefalten e.V. wieder an zwei Abenden den Kinosommer auf dem Gelände des Höhenfreibades. Am Donnerstag, 28. Juli, zeigt der Verein die Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling, „Der Junge muss an die frische Luft“. Am Freitag, 29. Juli, folgt der Musikfilm „Rocketman“ über das Leben von Elton John.

An beiden Abenden ist der Eintritt frei, Spenden kommen dem Freibad zugute. Der Eintritt ist jeweils ab 19 Uhr möglich, der Filmstart wird gegen 21 Uhr erfolgen. Die Schwimmbadfreunde und der Kiosk unter der Leitung von Erika Bayer bieten eine Auswahl an Getränken, Cocktails, Knabbereien und Fingerfood an.

Es empfiehlt sich, warme Kleidung oder eine Decke mitzunehmen. Bei schlechter Witterung findet keine Filmvorführung statt. Entsprechende Informationen erfolgenunter www.zwiefalten.de oder auf Instagram unter freibad_zwiefalten.