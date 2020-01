Die Landfrauen lassen sich nicht unterkriegen

50 Jahre lang gibt es den Lindauer Landfrauenverband schon. Kein Wunder, dass zum stolzen Jubiläum gut 200 Landfrauen aus dem ganzen Landkreis Lindau nach Gestratz gekommen waren, um diesen runden Geburtstag gemeinsam zu begehen und zu hören, was die Landfrauen in diesem halben Jahrhundert alles geleistet und vorangebracht haben. Prominenter Gast war Barbara Stamm. Auch die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtages sprach in ihrem Festvortrag über die besondere Rolle der Landfrauen, insbesondere bei der Gestaltung der Region.

Den Landfrauen war es eine „Herzensangelegenhzeit“, den 50. Geburtstag mit einer Dankandacht in der St.-Gallus-Kirche zu beginnen, betonte Sonja Müller, als sie die gut 200 Landfrauen danach in der Gestratzer Argenhalle zum Landfrauentag begrüßte. Denn, so machte die Kreisbäuerin bewusst, dankbar zu sein sei deswegen angebracht, weil es keineswegs selbstverständlich sei in Frieden zu leben, jeden Tag reichlich zu essen zu haben und täglich satt zu werden. In ihrer Rede sagte sie zudem, dass sich seit der Gründung des Bayerischen Bauernverbandes vor 75 Jahren und der des Lindauer Landfrauenverbandes vor 50 Jahres einiges in der Einstellung der Bevölkerung zur Landwirtschaft verändert habe. So seien die Menschen 1945 froh für die von den Landwirten in harter Arbeit produzierten Lebensmittel gewesen. „Heute leben wir in einem solchen Überfluss, dass viele vergessen, wie dankbar wir für unsere qualitativ hochwertigen Lebensmittel sein sollten.“ Ganz abgesehen davon, dass die Landwirte weder den verdienten Lohn noch die verdiente Wertschätzung bekämen und die Zeiten für die Landwirtschaft heutzutage vielleicht schwerer seien denn je. „Die Herausforderungen werden immer größer, täglich müssen wir uns für unsere Arbeit rechtfertigen und für immer weniger Lohn und Anerkennung qualitativ sehr hochwertige Lebensmittel produzieren“, machte Müller deutlich.

Doch die Rolle der Landfrauen beschränkt sich nicht allein nur darauf, Lebensmittel zu produzieren. Vielmehr sind sie auch mit dabei, wenn es darum geht, das Leben in den Dörfern mitzugestalten. „Region gestalten, das machen wir Landfrauen jeden Tag“, nahm Müller das Motto der diesjährigen Landfrauentage im Bayerischen Bauernverband auf. So trügen die Landfrauen dazu bei die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten, sie seien es, die sich in den kirchlichen Einrichtungen und unterschiedlichsten Vereinen engagierten und obendrein politisch aktiv seien. Und was die Gleichberechtigung betrifft, gehörten die Landfrauen zu den Vorreitern. Ob als Betriebsleiterinnen, die mit ihren Männern die Bauernhöfe führen oder als „Bäuerinnen in Vollzeit“, die im Stall und auf dem Feld arbeiten, die Familie versorgen, sich um Haushalt und Garten kümmern, die Kinder aufziehen und die Senioren pflegen. „Landfrauen diskutieren nicht über Frauenquote. Diese haben wir schon seit Jahrzehnten auf unseren Höfen.“

Das diesjährige Motto der Landfrauentage im Bayerischen Bauernverband nahm auch Gastrednerin Barbara Stamm auf. Die CSU-Politikerin war über 40 Jahre lang im Bayerischen Landtag und von 2008 bis 2018 dessen Präsidentin und als Solche die erste Frau in diesem Amt. In ihrem Festvortrag lobte Stamm die Arbeit der Landfrauen und dankte ihnen für alles, was sie in den vergangenen 50 Jahren geleistet haben – für die Gesellschaft, und damit für die Region. Wobei Stamm Region und Heimat gleichsetzte. „Heimat ist viel mehr als ein Begriff“, sagte sie und betonte, dass Heimat und Regionalität gerade in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung an Bedeutung gewinne. Einen wichtigen Part hätten dabei die Landfrauen, die Traditionen und Werte aufrechterhielten. Doch obwohl sich die Mehrheit der Landwirte für Tierwohl, Nachhaltigkeit, Artenschutz und Umweltschutz einsetze, sei ihr Ansehen in der Bevölkerung gering. Deswegen fand Stamm es nicht verwunderlich, wenn sich auch bei den Landfrauen eine „gewisse Resignation“ breitmache. Aber insbesondere mit Blick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte ermunterte sie sie zum Weitermachen: „Die Landfrauen lassen sich nicht unterkriegen, sie packen immer wieder an.“

Jede Menge Lob und Wertschätzung bekamen die Landfrauen auch von Elmar Stegmann. Der Lindauer Landrat würdigte nicht nur die Arbeit und die Leistungen der Landfrauen, sondern sprach ihnen in dieser gerade für die Landwirtschaft unruhigen Zeit Mut und Zuversicht zu.