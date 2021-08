Die Kunst der guten Ideen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im KunstCamp verwandeln Jugendliche das Schlossgelände nunmehr zum fünften Mal in eine Kreativschmiede mit angrenzender kleiner Zeltstadt. Das Camp auf Schloss Achberg öffnet sich in diesem Sommer wieder allen Kunstformen und feiert die Kreativität.

Mit insgesamt vier Workshops spannt sich der Bogen der Angebote von der klassischen Landschaftsmalerei und einem zeitgenössischen Fotografie-Workshop, über ein künstlerisch nachhaltiges Upcycling-Projekt, bis hin zu einem Gestaltungsworkshop mit Ton, einem der ältesten Kreativmaterialien der Menschheit. Fantasievoll wird er im Workshop „Lebendiger Ton“ verwendet. Hier entwerfen die Teilnehmenden völlig frei historisierende oder futuristische kleine Gebäude aus Ton, die nach und nach zu einer Patchwork-Stadt zusammengesetzt werden. So wächst eine Stadt, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat! Den schönsten „Arbeitsplatz“ hat sich zweifellos der Workshop „Landschaftsmalerei“ gesucht. Mitten in der idyllischen Natur, an der Argen, in den Streuobstwiesen und Wäldern, erproben die Teilnehmenden die Grundlagen der Landschaftsmalerei. Im Workshop „Fotografie“ lernen sie von Profi-Fotograf Jakob Fahlbusch ihre kreativen Ideen mit guter Technik zu verfeinern. Im Workshop „Schluss mit Wegwerfen“ entstehen mit viel Liebe und Kreativität aus Plastikmüll und Naturgegenständen dreidimensionale Unterwasserbilder, die in geheimnisvolle Welten mit Algen, Korallen, Schildkröten oder ganz nach Atlantis entführen.

Das KunstCamp fand vom 3. bis 7. August 2021 auf dem Schlossgelände statt. Teilnehmer waren rund 35 kunstbegeisterte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Die Plätze waren in diesem Jahr bereits seit Anfang Juni ausgebucht! Am Samstag, 7. August, von 15 Uhr bis 17 Uhr, präsentierten die kreativen Köpfe des KunstCamps gemeinsam mit den PH-Studierenden und Workshop-Leiter/innen ihre vielfältigen Projekte bei einer Abschlussveranstaltung.