„Die Kunden sollen sich wohlfühlen“

Klein und fein ist der Salon von Friseurmeisterin Peggy Rieger, der am Samstag, 24. März, offiziell eröffnet. Aus diesem Grund laden sie und ihre Geschäftspartnerin Natascha Saravo von 10 bis 12 Uhr auf ein Glas Prosecco in die Magnusstraße 4 nach Manzell ein.

Von außen ist es ein normales Wohnhaus, innen hat Peggy Rieger einen gemütlichen, kleinen Salon eingerichtet. „Die Kunden sollen sich bei mir wohlfühlen“, sagt die Friseurmeisterin. Damit meint sie das Ambiente ebenso wie einen passenden Schnitt und eine perfekte Farbe.

Nach ihrer Ausbildung in Friedrichshafen war die „Master of Hairdesign“ einige Jahre in der Schweiz und hat anschließend einen großen Salon in Konstanz geleitet, bevor es sie zurück nach Friedrichshafen zog. In der Magnusstraße 4 verzichtet sie bewusst auf Laufkundschaft und arbeitet nach Terminvergabe. „Ich wollte weg von dem Trubel, um genügend Zeit für meine Kunden zu haben“, sagt sie. Die Stammkunden wissen das zu schätzen und haben bereits den Weg in den kleinen Salon gefunden. „Feste Öffnungszeiten haben wir nicht, aber von montags bis samstags ist immer jemand da“, sagt Rieger. Ihr Know-how ist auch bei Fotografen und Regisseuren gefragt, die Peggy Rieger für Fotoshootings und Filmproduktionen buchen.