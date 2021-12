Die Krippe vom Hatzenturm im Heilig-Geist-Spital

Ein schönes und besonderes Hobby: Neben seiner Arbeit als selbstständiger KFZ-Meister fand Peter Hecht seinen Ausgleich im Schnitzen. Über die Jahre entstanden durch sein handwerkliches Geschick vielerlei Skulpturen unterschiedlicher Arten, wie es in eine Mitteilung heißt. Seit vergangener Woche ist im Foyer des Heilig-Geist-Spitals eine Weihnachtskrippe des Künstlers ausgestellt. Alle Krippenfiguren wurden von Peter Hecht aus Lindenholz geschnitzt und gefasst. Auch die Kulisse wurde vom Künstler eigens gebaut, gestaltet und bemalt. Der offen dargestellte Stall zeigt, in welch ärmlichen Verhältnissen das Christuskind bei Ochs und Esel in der Krippe lag. Im Kontrast hierzu stehen der Glitzer und Glanz der Heiligen Drei Könige mit ihrem Gefolge.Mit seiner Weihnachtskrippe, welche bereits in mehreren Kirchen und im Elisabethen Klinikum ausgestellt war, möchte Peter Hecht Danke sagen. Sein Dank gilt insbesondere allen Helferinnen und Helfern sowie dem Pflegepersonal, das in diesen schweren Zeiten für die Kranken da ist.