Die Kontrollen müssen bleiben

Man stelle sich vor, dass die Kontrolleure in den Bussen einen Schwarzfahrer erwischen und ihn höflich bitten, beim nächsten Mal solle er aber bezahlen. Zusätzlich würden die Stadtwerke in den Eingängen der Busse Schilder aufhängen, in denen sie Fahrgäste auffordern, sie sollten sich doch bitte an Gesetze halten und einen Fahrschein kaufen. Das ist absurd. Wer sich nicht an die Gesetze hält, muss Folgen spüren. Sonst herrscht bald die Gesetzlosigkeit. Das gilt beim Busfahren, das gilt beim Ladendiebstahl – und das muss natürlich auch beim Schnellfahren gelten.

Man kann sicher darüber streiten, ob es in Lindau mehr oder weniger Raser gibt als in anderen Städten. Und es ist immer sinnvoll, das Handeln der Verwaltung zu überprüfen und damit auch einen Blick auf die Liste der Kontrollpunkte der Radarfahrzeuge zu werfen. Aber es ist nicht sinnvoll, diese Kontrollen wieder abzuschaffen, wie das Stadträte in ihrem Antrag zumindest zunächst wollten. Denn den Vorwurf der Abzocke von Autofahrern kann in Lindau sicher niemand erheben.

Es ist deshalb gut, dass zumindest einzelne wieder zurückrudern. Denn das ermöglicht am nächsten Mittwoch vielleicht einen sinnvollen Beschluss. Andernfalls öffnen die Räte der Willkür die Tore. Denn mit welchem Recht wollen sie noch Bürger bei anderen Verstößen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie Autofahrern die völlig freie Fahrt gewähren?