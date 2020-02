Die Kleinsten eröffnen dieVillinger Straßenfasnet

Die Kleinsten sind die Ersten! Die Villinger Straßenfasnet beginnt am Schmotzigen Dunschtig traditionell mit dem Kinderumzug. Angeführt von der Jugendkapelle der Stadt- und Bürgerwehrmusik wird sich am Donnerstag der Narrensamen warmlaufen: Wie bei den Großen, so macht auch bei den Kleinen die Historische Narrozunft um 14 Uhr beim Amtsgericht am Niederen Tor den Anfang.

Narro, Stachi, kleine Alt-Villingerinnen und die größeren mit ihren Chaisen, der Butzesel mit seinen Triebern und die Wuescht werden unterwegs sein. Es folgen die Katzen, die Glonki-Gilde und die Hexenzunft und all die anderen, kleineren, aber nicht weniger traditionellen Vereine wie Rietvögel, Meckergilde, Südstadtclowns, Schanzel- und Schindelhanselzunft, Warenbachhexen, Fleck-Fleck und Brigachblätzle.

Das Besondere am Kinderumzug ist die Teilnahme von Schulen und Kindergärten. Die Kinder des Waldkindergartens kommen wie jedes Jahr in den Farben und Formen des Waldes und bringen Erdnüsse mit. Die Schüler der Goldenbühlschule haben von Refugio betreute Flüchtlingskinder in ihren Reihen aufgenommen und werden als Astronauten nach den Sternen greifen. Die Südstadtschule wählte ihre neue Freiheit nach der ersehnten Fertigstellung von vier weiteren Klassenzimmern als Motto und vergleicht sich dabei mit Hühnern. "Die Käfighaltung ist passé. Mir freuet uns und findet’s schee".

Einem ebenfalls heiklen Thema, nämlich dem Lehrermangel, widmet sich die Sprachheilschule. Als Schülerdetektive gehen sie auf die Suche nach Sonderpädagogen. "Es wettert" heißt es bei der Klosterringschule, die die aktuellen Turbulenzen zwischen Regen und Sonnenschein als Thema aufgreift. Und die Unterstufen-Gymnasiasten vom Hoptbühl tragen die Erde, „den Schatz im Universum“, auf Händen.