Die Klasse 3 zu Besuch im Rathaus

Böttingen - Am Freitag, 29. Juli besuchte die Klasse 3 der Böttinger Grundschule Bürgermeister Benedikt Buggle im örtlichen Rathaus. Aktuell behandeln die Drittklässler das Thema „Meine Gemeinde“ im Sachunterricht. Um mehr über die Gemeindeverwaltung zu erfahren und vor allem den Bürgermeister hautnah erleben zu können, lud sie Benedikt Buggle in den Sitzungssaal ein.

Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Michaela Sieger nahmen die Schüler am Sitzungstisch der Gemeinderäte Platz. Bürgermeister Buggle hieß seine Gäste herzlich willkommen und jeder bekam eine Butterbrezel. Er stellte die Gemeinden Böttingen und Mahlstetten in Worten und Zahlen vor und legte am Beispiel beider Gemeinden ihre verschiedenen Aufgaben dar. Die Schüler stellten interessiert Fragen, welche von Bürgermeister Buggle ausführlich und kindgerecht beantwortet wurden.

Insgesamt gefiel der Besuch den Schülern im Rathaus sehr und sie lernten, was es heißt, zu einer Gemeinde zu gehören. Die Grundschule Böttingen bedankt sich herzlich bei Bürgermeister Buggle für seine Zeit und die tollen Einblicke in den Arbeitsalltag der Gemeinde.