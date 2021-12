Die Kinder stehen im Mittelpunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit der Fasnet 2020 kam das Vereinsleben aufgrund der Corona-Pandemie fast gänzlich zum Erliegen. So auch beim Freizeit-, Heimat- und Narrenverein Eichen, welcher kaum noch Veranstaltungen für die Eichener Bürger und Vereinsmitglieder anbieten konnte.

Die Gesellschaft verlangte von den Kindern in den letzten beiden Pandemie-Jahren mit Homeschooling, Kita-Schließung etc. viel ab. So machte es sich der FHN Eichen zur Aufgabe, wenigstens den Kindern ein paar Stunden Normalität zu schenken. Für die Erwachsenen hieß es, „einfach mal zurückstecken und den Kindern den Vortritt lassen“.

So konnte in den Jahren 2020 und 2021 das beliebte „Dreggla am Bach“ im Rahmen des Gögemer Ferienprogrammes angeboten werden, welches sich an alle Kinder aus der Göge richtete. Für die Kinder aus Eichen und die Vereinskinder des FHN Eichen veranstaltete der Verein jeweils den Rübengeisterumzug. In diesem Jahr konnten zusätzlich zwei Bastelnachmittage angeboten werden, welche von Corinna Fürst gestaltet wurden. Auch der Nikolaus besuchte die Familien und Senioren im Ort und verbreitete dadurch eine vorweihnachtliche Stimmung.

Der FHN Eichen erhielt vor rund 25 Jahren als erster Verein in der Göge ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus. Dabei bleibt es nicht aus, dass nach so langer Zeit einige Renovierungsarbeiten anfallen. Diese sollten eigentlich in diesem Jahr Fahrt aufnehmen, jedoch machte Corona wiedermal einen Strich durch die Rechnung. So konnte lediglich die Außenrenovierung abgeschlossen werden, die Innenrenovierung wird abermals verschoben. Die Vorstandschaft des FHN Eichen, welche im Sommer bei der Jahreshauptversammlung in ihren Ämtern bestätigt wurde, bedankt sich bei allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins für die Unterstützung während den letzten beiden Jahren und wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.