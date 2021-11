Die Karikatur der Woche: Sicher Marienplatzgarage ohne Autos

Der Karikaturist Rainer Weishaupt spitzt jede Woche den Bleistift für die Lokalredaktion Ravensburg der „Schwäbischen Zeitung“ und nimmt eine aktuelle Begebenheit aus der Region aufs Korn. Hinschauen lohnt sich – mancher Leser hat sich dort schon selbst wiedererkannt. Diese Woche wagt er einen Blick auf die Zukunft der Marienplatzgarage.

Am vergangenen Sonntag hat es in der Marienplatzgarage gebrannt – schon wieder. Bereits 2014 gab es einen Brand, der enormen Schaden anrichtete. Danach wurde das Parkhaus saniert und von einem Experten als eines der sichersten in Deutschland betitelt. Nun hat es wieder gebrannt und es stellt sich die Frage: Welche Fahrzeuge dürfen in der Garage in Zukunft stehen, damit der gute Ruf standhält?