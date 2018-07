Die jungen Jäger aus Weithart lauern auf Beute

ROSNA - In einer mehrteiligen Serie schaut die SZ auf die Fußballvereine, die seit dieser Saison nach einem Aufstieg in einer neuen Klasse spielen. Als dritter und letzter Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga ist heute der FV Weithart an der Reihe. Der Verein, der den Durchmarsch von der Kreisliga B schaffte.

Von unserem Redakteur Marc Dittmann

1968: In der ganzen Welt gibt es breite Proteste der linksgerichteten Studenten und Bürgerrechtsbewegungen mit Höhepunkten in den USA, Frankreich und Deutschland. Hierzulande sorgen in dieser Zeit vor allem die Proteste gegen die Notstandsverordnungen der „68-er-Bewegung“ für Unruhen. 1968 ist aber auch das Jahr, in dem der 1. FC Nürnberg zuletzt Deutscher Fußball-Meister wird. Björn Wirkola gewinnt die Vierschanzentournee und in Mexiko-City sorgt ein gewisser Bob Beamon mit seinem Weitsprung auf 8,90 Meter für den „Sprung ins 21. Jahrhundert“. Okay, der Weltrakord hält dann allerdings „nur“ bis 1991.

1968 ist aber auch das Jahr, als sich einige fußballbegeisterte Jugendlich in Rosna zusammenfinden, um einen Fußballverein zu gründen. Da auch Jugendliche aus Habsthal, Einhart und Levertsweiler dabei sind, nennt sich der Verein „FV Weithart“, nach dem gleichnamigen, bereits 1904 gegründeten Musikverein Weithart. Der wiederum hat seinen Namen von einem Wald zwischen Rosna und Ostrach („Weithart“). Denn darauf weist die mittelhochdeutsche Silbe „hart“ hin -- sie bezeichnet ein Waldgebiet.

Entsprechend lauschig liegt dann auch das Plätzchen des FV Weithart – auch wenn das im Winter nicht gerade ein Vorteil ist, um bei Schnee und Eis den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren ist Alexander Fischer nun Trainer beim FV Weithart. Eine Zeit, in der es stetig nach oben ging. „In der Rückrunde 2006/2007 haben wir bereits ganz gut gespielt“, sagt Fischer, der seine Karriere nur einmal für ein dreieinhalbjähriges Intermezzo in Ostrach unterbrach. In seiner Premierensaison als Trainer des FVW belegte sein Team Rang acht in der damaligen Kreisliga B III, ein Jahr darauf, im Sommer 2008, stand seine Mannschaft zum Saisonabschluss schon auf Rang sechs, ehe zum Abschluss der Saison 2008/2009 die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt war – wieder einmal. Die beiden Jahre, die man sich damals gegeben habe, habe man auch benötigt, sagt Fischer. Nun war dem Verein zum dritten Mal der Sprung in die A-Klasse (nach 1985/’86 und 2000/2001) gelungen. Doch Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Bezirksliga machte sich damals sicher keiner – zumindest nicht in diesem Tempo. „Es war eigentlich eine stetige Entwicklung, ein Prozess, der vier Jahre lang andauerte. Als ich angefangen habe, haben wir uns einfach Zeit gegeben. Wir wollten mit der jungen Mannschaft Fußball spielen. Ziel war und ist es, eine junge Mannschaft zu entwickeln“, sagt der Coach. Dass diese dann im vergangenen Jahr dermaßen durchstartete, das war selbst für die Verantwortlichen nicht zu erahnen. Doch nach dem relativ einfachen Auftaktprogramm und den Siegen wuchs die Hoffnung. „Als wir dann mit 2:1 in Trochtelfingen gewonnen habe, haben wir geglaubt, dass wir es packen können.“ Da störte es auch nicht weiter, dass man ausgerechnet gegen die unmittelbare Aufstiegskonkurrenz Pleiten bezog. „Wir haben uns damals gesagt: Wenn wir als Aufsteiger Zweiter werden und in die Relegation kommen, ist das kein Beinbruch.“

Fischer spielt mit Viererkette

Denn die Mannschaft von Alex Fischer ist immer noch sehr jung: Zwei Spieler gehören dem Jahrgang 1991, drei dem Jahrgang 1990 und zwei dem Jahrgang 1989 an. „Das ist eine Mannschaft mit sehr viel Perspektive“, glaubt auch der Trainer, der eine Raumdeckung spielen lässt, von Beginn an auf Viererkette umstellte, die er im Laufe der Jahre modifizierte. Vom offensiven 4-3-3 in der Kreisliga B, zu einem 4-4-2 in der Kreisliga A und einem 4-2-3-1, das Fischer nun spielen lässt. Aber: „Wir haben alle Systeme drin, können natürlich auch kurzfristig umstellen“, macht er deutlich, dass er das genaue System auch vom Gegner abhängig macht. Fischer fordert viel Einsatz von seinen Spielern, die im ballorientierten Kurzpassspiel immer in Bewegung sind. „Ich will, dass die Spieler 90 Minuten auf dem Platz brennen.“ Fischer sieht sich selbst als Verfechter einer strengen Disziplin, nur die ermögliche den Erfolg. Natürlich habe man einen Strafenkatalog, jeder Spieler müsse sich an Regeln halten, das erfordere der Respekt vor den Mitspielern, macht Fischer, der sich natürlich am meisten auf die Derbys gegen Ostrach freut, deutlich. Vor allem die Pünktlichkeit im Training ist ihm wichtig. Doch auch die Kameradschaft sei wichtig, so Abteilungsleiter Uli Remensperger: „Wenn wir etwas am Sportheim zu machen haben oder den Platz richten müssen, dann müssen alle anpacken“ Das gilt auch dafür, das Vorhaben Klassenerhalt umzusetzen. Und auch wenn der FV Weithart derzeit an letzter Position steht. Spiele, wie der Sieg zum Auftakt gegen Neufra, haben gezeigt, dass die Fischer-Truppe mithalten kann.

Seit dem vergangenen Jahr hat Fischer eine weitere Rahmenbedingung geschaffen, dass der FV Weithart eine gute Zukunft hat. Er hat das Jugendkonzept schriftlich fixiert, das Spielsystem soll sich wie ein roter Faden durch den Verein ziehen. 75 Jugendliche schnüren derzeit die Kickstiefel für den FV Weithart: A-, B-, und C-Junioren spielen mit dem FC Ostrach in einer Spielgemeinschaft, die A-Junioren sammeln wertvolle Erfahrungen in der Bezirksstaffel, bei den C-Junioren haben die Weitharter und Ostracher sogar eine gemeinsame zweite Mannschaft gemeldet. Hinzu kommen eigene D9-Junioren, eine gemeinsame E-Jugend mit Rulfingen sowie eine Frauenmannschaft und eine Spielgemeinschaft bei den B7-Juniorinnen mit Hoßkirch.

Neu beim FV Weithart ist auch, dass zwei Mannschaft im Wettbewerb spielen, das erfordert vor allem im Trainingsbetrieb eine besondere Logistik: Die „Erste“ trainiert am Dienstag, am Mittwoch ist die „Zweite“ unter Coach Stefan Linder dran, am Freitag trainieren beide Teams zusammen, auch weil in Rosna nur ein Sportplatz zur Verfügung steht.

Das mache das Training gerade im Winter nicht leicht. Denn – wie schon erwähnt – wenn Schnee liegt, können die Weitharter fast nur in die Halle ausweichen oder auf einen Sportplatz in der Umgebung, wie nach Mengen. In diesem Punkt hoffen Uli Remensperger und seine Abteilung auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Mengen und Bürgermeister Stefan Bubeck: Er habe dem Verein schon ein positives Signal gesendet und gewisse Versprechen gegeben, so Remensperger.